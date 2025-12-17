Martha Higareda: “Estuve entre la vida y la muerte” tras complicaciones con su parto

La actriz Martha Higareda, a través de su cuenta en Instagram, compartió algunos momentos complejos que vivió después de haber dado a luz a sus gemelas. Por ello, la mexicana mencionó que una de sus hijas estuvo un tiempo en cuidados intensivos y, posteriormente, se le subió la presión arterial; a los especialistas en la salud se les complicó mucho poderla estabilizar tras su preeclampsia.

“Con profunda gratitud a Dios, estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, comenzó relatando en su perfil.

Higareda explicó que ese momento fue bastante complejo porque estuvo a punto de fallecer y, en medio del proceso, comenzó a pensar en las cosas que podrían pasar si seguía viva o si moría tras su grave estado de salud. En ese momento, no vio mejor oportunidad que encomendarse a Dios a través de las oraciones para pedir por su pronta mejoría, teniendo en mente que había una familia que la estaba esperando.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y el Rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, mencionó la mexicana.

Martha añadió que actualmente agradece más que nada el hecho de poder seguir con vida y, tras su fe en Dios, vio cómo su presión arterial comenzó a normalizarse, ya que ni con medicamentos podían lograrlo, razón por la cual ahora agradece día tras día por poder estar en casa al lado de sus gemelas y su esposo.

“Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, mencionó en Instagram.

