Dictan prisión preventiva a Marco N, ex árbitro mexicano mundialista: Lo que se sabe

La justicia mexicana dictó prisión preventiva para Marco “N”, ex árbitro mexicano mundialista, como medida cautelar tras ser acusado de violencia familiar y protección a las víctimas.

“Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares, se dictó medida cautelar a Marco. La juez ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese”, compartió el abogado de la víctima, Marco Antonio Chávez Vaca, a ESPN.

MARCO 'N', A PRISIÓN POR ACUSACIÓN DE VIOLENCIA 🚨#CentralFOX | El tres veces árbitro mundialista Marco 'N' deberá ingresar al Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras la orden de una jueza.https://t.co/tYKYzZijJC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 23, 2025

La medida cautelar se dictó en una audiencia en Ciudad de México como medida para proteger a las víctimas. Marco “N” se tiene que presentar en el Reclusorio Norte en las próximas 72 horas.

El caso de Marco “N” tomó auge en 2023 cuando un juez encontró elementos suficientes para continuar con las investigaciones del caso y buscar una conclusión.

Alva Neri Hernández, ex-pareja del árbitro, fue quien presentó la denuncia y las medidas fueron en protección de ella.

“Tengo tranquilidad, evidentemente me causa alegría, por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia, gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, comentó la víctima y ex pareja de Marco ‘N’, Alva Neri Hernández, en julio del 2023.

¿Qué significa la “N” junto al nombre del ex árbitro mexicano?

El nuevo sistema de Justicia Penal de México, establecido en 2017, dictaminó que busca “proteger los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia y transforma y fortalece las instituciones para que sean más eficientes y transparentes”.

La “N” es para proteger dicha identidad de las personas involucradas, tanto víctimas como los posibles culpables de los crímenes.

Dicha letra es para ser usada en medios de comunicación y documentos oficiales, especialmente durante las primeras etapas de la investigación, antes de que se dicte una sentencia.

