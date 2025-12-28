Rusia ataca a Ucrania con decenas de drones previo a la reunión entre Trump y Zelenski

Ucrania reportó una nueva oleada de ataques rusos durante la madrugada del domingo, un evento que coincide con el viaje del presidente Volodímir Zelenski a los Estados Unidos, donde tiene programado un encuentro con Donald Trump para discutir posibles soluciones al conflicto iniciado en febrero de 2022.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que un total de 48 drones rusos fueron dirigidos contra el territorio nacional entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Según el reporte oficial, 30 de estos dispositivos fueron neutralizados, mientras que otros 18 impactaron en nueve ubicaciones distintas del país.

Datos de la fuerza aérea analizados por ABC News indican el lanzamiento de al menos 1,810 drones y misiles en los últimos siete días. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso notificó el derribo de 25 drones ucranianos durante el mismo periodo nocturno, lo que provocó el cierre temporal de aeropuertos en las regiones de Samara, Ulyanovsk, Penza, Yaroslavl y Kaluga.

Expectativas por reunión de Zelenski en EE.UU.

El presidente Zelenski, tras reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney en Halifax, se trasladó a Florida para su encuentro en Mar-a-Lago. Respecto a la situación actual, el mandatario ucraniano publicó en sus canales oficiales:

“Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, escribió Zelenski.

Sobre las condiciones para un cese de hostilidades, el líder ucraniano enfatizó la necesidad de respaldo internacional, y destacó que si todo el mundo está del lado de Ucrania, podrán detener a Putin.

“Si alguien, ya sea Estados Unidos o Europa, está del lado de Rusia, significa que la guerra continuará”, añadió el mandatario ucraniano.

Desde Moscú, Putin señaló que Occidente plantea condiciones favorables para Ucrania, pero cuestionó la disposición de Kiev para un acuerdo. Durante una visita a un puesto de mando, el líder del kremlin afirmó que Rusia cumplirá sus objetivos estratégicos mediante el uso de la fuerza militar si no se alcanza un consenso de paz por la vía diplomática.

