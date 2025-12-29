Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su primer hijo

Los actores Claudia Martín y Carlos Said enternecieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Máximo Said Martín, un acontecimiento que marca uno de los capítulos más especiales en su historia de amor y en sus vidas profesionales.

La noticia fue compartida a través de una serie de publicaciones en Instagram, donde la pareja mostró por primera vez a su bebé, desatando una ola de mensajes de cariño. Este anuncio llega meses después del comentado y polémico destape de embarazo que ambos hicieron público en redes sociales.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste, el mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”, escribieron los orgullosos papás en las tiernas postales donde se les ve sosteniendo y besando al pequeño.

Aunque por el momento ninguno de los dos no ha revelado el día exacto del nacimiento de Máximo, dejaron entrever que ocurrió pocos días después de Navidad, una fecha llena de simbolismo y emoción para la pareja.

Cabe recordar que el embarazo de Claudia Martín y Carlos Said estuvo en el centro de la controversia desde el primer momento. Fue el pasado 2 de agosto de 2025 cuando confirmaron que estaban en la dulce espera, acompañando la noticia con una serie de fotografías sensuales en Instagram, donde el vientre de la actriz acaparó todas las miradas.

En aquella ocasión, los futuros padres escribieron: “El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, ¡te amamos! Atte: tus papás”.

Más adelante, a finales de septiembre, Claudia y Carlos revelaron a sus admradores que esperaban a un niño y que llevaría el nombre de Máximo.

