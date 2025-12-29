Cristiano Ronaldo apunta a los 1,000 goles: “Estoy seguro de que lo lograré”

Cristiano Ronaldo afirmó este domingo, en el marco de los Globe Soccer Awards 2025, que su gran objetivo es alcanzar los 1.000 goles como profesional y aseguró que confía en lograrlo si logra mantenerse alejado de las lesiones.

El delantero portugués, actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudí, suma 956 tantos en su carrera, luego de su paso por clubes como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Ronaldo fue distinguido como el mejor jugador de Oriente Medio, imponiéndose a Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad) y Riyad Mahrez (Al Ahli), y aprovechó el reconocimiento para reafirmar su ambición competitiva.

“Seguir jugando no es fácil, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir”, expresó el atacante, quien remarcó que su mentalidad ganadora no cambia según el campeonato en el que compita. “No importa dónde juegue, siempre quiero ganar más trofeos y llegar a la cifra que todos conocen. Estoy seguro de que lo lograré si no hay lesiones”, agregó.

El máximo goleador histórico del fútbol también destacó el valor personal de la gala y el ambiente del evento, antes de desear un feliz año nuevo a los asistentes.

Sigue leyendo:

–Muere entrenador español de fútbol femenino en naufragio en Indonesia

–Cristiano Ronaldo gana por segunda vez los Globe Soccer Awards al mejor de Medio Oriente

–El PSG arrasó en los Globe Soccer Awards 2025