Fernando Lozada abandona Exatlón Estados Unidos

Fernando Lozada, conocido por participar en una gran cantidad de realities, abandonó este lunes la competencia Exatlón Estados Unidos S10 por motivos personales. La noticia fue lamentada por los seguidores del programa, debido a que disfrutaban de su talento en la competencia.

“Jamás imaginé que mi salida sería así y que sería tan pronto. Apenas estaba agarrando vuelo, estaba agarrando ritmo, siento que estaba como en una buena racha”, indicó el mexicano poco después de haber anunciado su decisión.

El ex Acapulco Shore también explicó que se siente bien y feliz, pero entiende que Dios tenga unos planes diferentes para su vida.

Fernando Lozada salió de Exatlón Estados Unidos

@telemundorealities Inesperada despedida 😢 Fernando Lozada ABANDONA la competencia más feroz, pero deja nuevamente una gran marca en su paso por las arenas ❤️ Déjale un mensaje aquí 👇 #ExatlonEEUU ♬ sonido original – TelemundoRealities

“Familia roja, los amo, los adoro, gracias por darse el tiempo de conocerme. Gracias por dejarme conocerlos a todos ustedes, gracias por tan bonitos momentos. Por favor, mantengan esa energía”, señaló.

Los seguidores de Exatlón reaccionaron con varios mensajes a la salida de Fernando Lozada del reality show. Algunos mensajes que le dejaron fueron: “Gracias Fernando Lozada, éxitos en tu vida, lo hiciste increíble. Te amamos, Fer”, “Qué mal, qué triste su salida. Fer, te amamos”, “¿Qué pasó? ¿Por qué se va?”, “Vamos, Fer, te volveremos a ver en otra temporada, lo hiciste increíble. Te queremos”.

Otros indicaron: “Eras el alma del equipo, te cogí mucho cariño. Éxitos, te vamos a extrañar”, “Se fue mi fallo, qué triste verte salir, pensé que ibas a llegar a la final. Esperamos volver a verte Lozada”.

