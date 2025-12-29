Lorena Herrera confiesa el problema de salud en su abdomen por entrenar con exceso de peso

Lorena Herrera llamó la atención al confesar que la práctica de entrenamiento de fuerza, actividad que durante años defendió como parte esencial de su rutina fitness, terminó ocasionándole un problema de salud importante en la zona abdominal.

La actriz y cantante mexicana optó por abordar el tema con franqueza para advertir a sus seguidores sobre los peligros de llevar el ejercicio más allá de los límites recomendables, especialmente cuando no se cuenta con la orientación adecuada. Aclarando que su propósito no es desalentar la actividad física, sino mostrar que incluso las prácticas consideradas saludables pueden derivar en complicaciones si no se realizan con precaución.

Durante una entrevista con la prensa, Lorena Herrera compartió que este tipo de entrenamiento le provocó la aparición de dos hernias abdominales, situación que la sorprendió, ya que siempre se ha percibido como una persona disciplinada y comprometida con el cuidado de su salud. Reconoció, además, que llevó a su cuerpo a un nivel de exigencia excesivo.

“Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas”, afirmó.

La también cantante explicó que durante mucho tiempo restó importancia a ciertas molestias físicas, sin sospechar que se trataba de un daño más serio.

“Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias”, agregó Herrera.

Finalmente, Lorena Herrera explicó que las hernias fueron diagnosticadas después de acudir al médico al notar cambios visibles y molestias constantes en el abdomen. Tras someterse a estudios especializados, los especialistas confirmaron la afección.

“Me veía en el espejo y, de repente, me veía como una bola, pero grande, una bola como del tamaño de una pelota de golf, pero me la veía a veces sí y a veces no. Me hicieron estudios y ahí salió todo”, relató la actriz.

Sigue leyendo: