Menos donaciones caritativas: radiografía de la generosidad en EE.UU. en 2025

El 30% de los estadounidenses no planea hacer donaciones caritativas en lo que resta del mes de diciembre, una reacción a la complicada situación social y económica que enfrenta el país y que es más fuerte que la tradición de compartir con los que menos tienen al final del año.

De acuerdo con una encuesta de AP-NORC indica que las personas no están respondiendo con la misma intensidad que en años anteriores, pese a las numerosas peticiones de ayuda por parte de diferentes organizaciones sin fines de lucro, en la temporada del año en la que reportan los aumentos más importantes repentinos en sus donaciones para alcanzar sus objetivos presupuestarios.

La encuesta, realizada a principios de diciembre, reveló que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses afirman haber realizado ya sus donaciones benéficas para 2025. Mientras que solo el 18% afirma haber donado y que volverá a hacerlo antes de que finalice el año. Finalmente, un 6% afirma no haber donado aún, pero lo piensa hacer para los últimos días del año. En cambio, un 30% de los encuestados indicó que restante no ha donado ni planea hacerlo.

Los problemas que limitan las donaciones

El estudio indica que los donantes comunes enfrentan otro tipo de prioridades este año, antes de pensar en ayudar a los demás: los recortes a las subvenciones para servicios sociales del presidente Donald Trump, las drásticas reducciones de la ayuda exterior y la congelación de las prestaciones del SNAP en noviembre.

Además de desastres naturales como los incendios forestales históricamente destructivos de Los Ángeles, dejaron un gran número de causas urgentes que necesitaban un mayor apoyo. Por otro lado, el menor aumento de los ingresos y la fuerte inflación de precios provocaron que los hogares con menores ingresos tenían menos dinero para redistribuir.

Otras encuestas también han revelado una disminución, que se ha prolongado durante años, en el número de personas que donan.

Este sentimiento persiste, pese a una nueva legislación fiscal y de gastos promovida por el presidente Trump que ofrece un incentivo adicional para donar más a partir de enero. La mayoría de los contribuyentes verán nuevas deducciones por donaciones el próximo año fiscal de hasta $1,000 para personas físicas y $2,000 para parejas casadas.

Aunque, algunos contribuyentes podrían realizar más donaciones este año, antes de que entre en vigor un nuevo límite mínimo para las deducciones por donaciones en 2026.

La importancia de donar en diciembre

El último mes del año es sumamente importante para los donantes, según Dianne Chipps Bailey, directora general de la división de Soluciones Filantrópicas de Bank of America, ya que obtienen casi un tercio de las donaciones anuales, de acuerdo con estimaciones del National Philanthropic Trust: “El 31 de diciembre nos proporciona un objetivo para asegurarnos de que hayan dado lo que tenían previsto dar antes de que termine el año”, señaló Bailey.

Pero entre todo este periodo, el día más importante es el GivingTuesday, un día específico de la semana de Acción de Gracias dedicado específicamente a beneficiar a las organizaciones no lucrativas. Para este año, se estima que los estadounidenses donaron $4,000 millones a organizaciones benéficas.

Sin embargo, la encuesta señaló que para este año, los estadounidenses fueron mucho más propensos a comprar para el Black Friday que a regalar para el GivingTuesday, ya que poco menos de la mitad de las personas encuestadas afirma haber comprado algo para el Black Friday, en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 personas que dijo haber donado a una organización benéfica para el GivingTuesday.

“El Viernes Negro se lleva la mayor parte de las cosas”, dijo Oakley Graham, un hombre de 32 años de Missouri. “Y luego está el GivingTuesday un par de días después. La mayoría de la gente probablemente ya ha gastado todo su dinero para ese momento”, explicó.

Además, detalló que su familia tuvo que “apretarse el cinturón” en los últimos años, debido a que él y su esposa están lidiando con deudas de préstamos estudiantiles luego que el gobierno suspendió su plan de pago.

Aunque reconocieron que todavía intenta ayudar a sus vecinos, ofreciéndoles desde trabajos manuales hasta donaciones de ropa al Ejército de Salvación: “No es que no esté dispuesto a dar algo de dinero aquí y allá”, dijo. “Pero parece que es bastante difícil conseguir los fondos adicionales”.

Otras maneras de ayudar a los demás

La encuesta reveló que aproximadamente cuatro de cada 10 adultos estadounidenses prefirieron hacer donaciones de otras formas, la más popular, mediante pagos pequeños en alguna tienda que hace recaudaciones. Por ejemplo, Graham, un amante de la naturaleza que disfruta de la caza y la pesca y dijo que “siempre está dispuesto a donar para la conservación”, y probablemente ha ido una o dos veces a Bass Pro Shops por esa razón.

“Con el dinero, no suelo comprar mucho últimamente. Pero con un par de centavos aquí o allá… puedo hacerlo”, dijo. “No parece mucho. Pero sé que si todos lo hicieran, marcaría la diferencia”.

En casos como el suyo, la encuesta reveló que los adultos mayores (de 60 años o más) son más propensos a donar en las cajas de las tiendas.

Por su parte, Chuck Dietrick es un caso de los estadounidenses que planean donar en las últimas semanas del año. Se trata de un arquitecto de 69 años aplica lo que él llama un “enfoque de escopeta”. También dijo que él y su esposa donan mensualmente a Valley Hope, una organización no lucrativa que ofrece servicios para adicciones, donde su hijo realizó rehabilitación hospitalaria. Además, apoyan a unas ocho organizaciones con donaciones de fin de año.

“Nosotros hacemos lo nuestro”, dijo el residente del área de Dallas-Fort Worth. “Tampoco participo en el Black Friday ni en el Cyber ​​Monday… Así que no participo en el GivingTuesday”.

Dietrick estima que su familia donó entre $501 y $2,500., principalmente a organizaciones que han tenido un impacto positivo en sus vidas o en las de sus amigos. “Prefiero dar una pequeña cantidad de dinero a varias instituciones que me importan en lugar de dar una gran cantidad de dinero a una sola”, explicó.

En general, los recortes a fondos federales no afectaron los planes de donación de las personas comprometidos con las causas benéficas. El sondeo señala que la mayoría de los donantes de 2025 señaló que la cantidad que donaron no se vio muy afectada por esta causa o bien por el cierre del gobierno, aunque aproximadamente tres de cada 10 reconocieron que estas eventualidades afectaron a las organizaciones benéficas que eligieron apoyar.

La encuesta sugiere que, si bien los donantes privados aportaron millones para llenar los déficits de financiamiento a organizaciones benéficas y los grupos de lucha contra el hambre vieron aumentaron sus donaciones el mes pasado, muchos estadounidenses no respondieron de la misma manera a las nuevas presiones del sector benéfico este año.

