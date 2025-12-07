GivingTuesday 2025 registra un aumento del 8.1% en donaciones y voluntariado

El GivingTuesday 2025, el martes después del Día de Acción de Gracias, marcó un hito recaudando $4,000 millones en donaciones, superando los $3,600 acumulados en 2024. Además, 11.1 millones de estadounidenses se ofrecieron como voluntarios, por encima de los 9.2 millones del 2024, de acuerdo con la organización civil Giving Tuesday, reflejando un creciente compromiso social en tiempos de incertidumbre económica.

Estas cifras confirman que esta fecha se ha convertido en un importante día de recaudación de fondos para causas benéficas.

El deseo de la gente por ayudar

El movimiento GivingTuesday comenzó en 2012 como un hashtag y un proyecto de la 92nd St Y en Nueva York, hasta convertirse en una organización sin fines de lucro, que se encarga de calcula el monto donado a nivel nacional y el número de voluntarios utilizando diversas fuentes: plataformas de donaciones, procesadores de pagos y aplicaciones de software que utilizan las organizaciones sin fines de lucro.

Woodrow Rosenbaum, director de datos de GivingTuesday, dijo que tanto la cantidad de personas que donan como el monto total de las donaciones aumentaron este año gracias a que las personas buscan un sentido de pertenencia y conexión.

Take God’s Word to the world this Giving Tuesday.



Every dollar you give today will be matched up to $3 million USD. That means you can share the Bible with twice as many people!



Comment GIVE and together, let’s continue taking God’s Word to everyone, everywhere, every day. pic.twitter.com/S6pjdZ73Ij — YouVersion Bible App (@YouVersion) December 2, 2025

“La generosidad es una forma muy poderosa de lograrlo”, dijo Rosenbaum a The Associated Press. “Pero creo que, sobre todo, cuando la gente ve una necesidad, quiere hacer algo al respecto, y el GivingTuesday es una oportunidad para hacerlo en un momento de celebración, no de crisis”.

Las donaciones totales aumentaron 8.1% respecto al año pasado, ajustadas a la inflación y también registran un aumento en el tamaño promedio de las donaciones con el tiempo, por lo que Rosenbaum señaló que es posible que la gente también esté buscando otras maneras de ayudar.

“El voluntariado es una manera de aumentar tu impacto sin que te cueste dinero”, agregó. “No todos los que ofrecen su tiempo como voluntarios lo hacen a través de una organización sin fines de lucro. Pueden colaborar con grupos de ayuda mutua o ayudando a familiares o vecinos”, detalló.

De hecho el monto es mayor, ya que GivingTuesday no considera donaciones de corporaciones ni fundaciones en su estimación, explicó Rosenbaum, ya que se centran en la generosidad cotidiana de las personas. Por ello, están fuera las donaciones por $6,250 millones de dólares de los multimillonarios Michael y Susan Dell para animar a las familias a solicitar nuevas cuentas de inversión creadas por la administración Trump.

El presidente Donald Trump recibió a los Dell en la Casa Blanca el martes, calificando su compromiso como “uno de los actos más generosos en la historia de nuestro país“. Estos donativos se entregarán en depósitos de $250 dólares a 25 millones de niños de 10 años o menos para invertir en cuentas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos creará el próximo año, conocidas como las ‘Cuentas Trump’, incluidos en la Big Beautiful Bill aprobada en el verano.

La formalización de la temporada de donaciones

El Giving Tuesday es el inicio no formal de lo que las organizaciones civiles consideran como la temporada de donaciones y que se extiende hacia el fin de año. Sin embargo, la combinación de incertidumbre económica y política que hemos experimentado en 2025 ha dificultado predecir la generosidad de los donantes.

#GivingTuesday reminds us that small kindnesses can create big change 💛



Give today: https://t.co/H3977bJ8KD



Every gift, big or small, makes a meaningful difference. Thank you for helping Rotary uplift and protect communities worldwide✨ pic.twitter.com/rucOCpwBYv — Rotary International (@Rotary) December 2, 2025

Por ello, Rosenbaum afirmó que la generosidad demostrada en el GivingTuesday es un indicador sumamente alentador de cómo se desarrollará el resto de la temporada de donaciones.

“Lo que realmente esperamos es que las organizaciones sin fines de lucro y los grupos comunitarios vean esto como una oportunidad de que estamos en un momento de abundancia y que la gente está lista y dispuesta a ayudar”, finalizó Rosenbaum.

Sigue leyendo:

– Récord de viajes por Thanksgiving en el área triestatal: aeropuertos, trenes y carreteras se preparan para días caóticos

– Thanksgiving 2025: estrategias inteligentes para ahorrar en la cena sin sacrificar sabor ni tradición

– Descubre cómo la Inteligencia Artificial transformará tu experiencia en las compras navideñas