Sentencian a dos años de prisión por fraude a “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

La empresaria tailandesa y copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, ha sido condenada a dos años de prisión luego de que un tribunal penal de Bangkok la declaró culpable del fraude vinculado con la emisión de bonos corporativos de su compañía JKN Global Group.

De acuerdo con información de la revista People, el Tribunal de Kwaeng Sur de Bangkok dictó sentencia el pasado viernes 26 de diciembre tras encontrarla culpable de engañar a un inversionista al no revelar la verdadera situación financiera de JKN, lo que lo llevó a comprar bonos por un monto cercano a los $900 mil dólares, generándole pérdidas económicas.

El tribunal determinó que la conducta fue intencional y sostuvo que “la acusada presentó información incompleta y falsa con el fin de obtener un beneficio financiero indebido”.

La condena fue emitida sin opción a suspensión. No obstante, la empresaria no se presentó a la audiencia, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que haya sido arrestada y se especula que podría haber escapado a México.

Cabe mencionar que Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip alcanzó popularidad internacional en 2022, cuando su empresa JKN adquirió la Organización Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en encabezar el certamen de belleza.

