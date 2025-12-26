Tailandia congela los activos de la copropietaria del Miss Universo

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip durante 180 días. La empresaria tailandesa se encuentra prófuga de la justicia luego de no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

A través de un comunicado, la CBVT califica a Jakrajutatip como una persona “no apta y poco confiable” para los negocios. La comisión la señala a Anne, creadora del conglomerado JKN Global Group, por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.

El conglomerado JKN salió también del mercado de valores de Tailandia. De acuerdo con la Comisión de Bolsa de Valores la trama de corrupción asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la empresaria.

Actualmente ‘Anne’, como es conocida en el mundo empresarial, se encuentra prófuga de la justicia y se desconoce su paradero. Sin embargo, la sanción de la CBVT impide a Anne ejercer cargos en empresas públicas y le prohíbe salir de Tailandia.

Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip y JKN Global Group han enfrentado problemas financieros luego de la adquisición de la organización Miss Universo en 2022. El conglomerado tailandés adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC. Anne es la principal accionista de JKN, lo que la convierte en copropietaria del Miss Universo.

En noviembre de 2023 el conglomerado de medios se declaró en bancarrota y dos meses más tarde vendió el 50 % de las acciones al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú quien actualmente es prófugo de la justicia de su país, que le acusa por presuntos vínculos con el crimen organizado

Luego de que la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia inició las investigaciones contra Anne y su hermana Pimuma Jakrajutatip, ambas tomaron la decisión de renunciar a sus respectivos puestos directivos dentro de JKN “como directoras, miembros de subcomités y ejecutivas de la compañía, con efecto a partir del 5 de junio de 2025”.

Sigue leyendo:

Fátima Bosch se burla de las acusaciones de fraude en el Miss Universo

Miss Jamaica publica mensaje luego de accidente en Miss Universo: ‘Sigo recuperándome’

Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo, enfrenta otra demanda