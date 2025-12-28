¿Lina Luaces participará en otro concurso de belleza?

Lina Luaces, modelo estadounidense de raíces cubanas, habló de su experiencia al concursar en el Miss Universo 2025, en donde formó parte del grupo de 12 finalistas y además respondió si está dispuesta a vivir nuevamente algo similar.

“Yo nunca digo nunca. Recuerdo el año pasado que me preguntaron si yo quería estar en Miss Universo y yo dije que no”, afirmó en una entrevista con Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo.

Luego de esto, reconoció que aunque no está negada del todo, por ahora no es su foco, pues quiere ocuparse con proyectos más vinculados al modelaje.

Lina Luaces también profundizó en esta entrevista sobre los retos que tuvo que enfrentar como reina de belleza, entre ellos el dominio del español: “Me costó en el principio porque me daba pena hablar en el español. No quería equivocarme porque sabía que se iban a burlar de mí, pero ya pasé por eso”, sostuvo.

En el show de entretenimiento le mostraron imágenes de su participación en el certamen y dijo que fue un sueño haber estado ahí. “Recuerdo que cuando llegué a casa mi mamá me dijo que no me iba a dar de cuenta de lo que había hecho hasta después de uno o dos años”, comentó acerca de su mamá Lili Estefan, quien le explicó que lo que ella había hecho al participar en el concurso no lo iba a olvidar.

Carlos Adyan le preguntó si hubiera hecho algo diferente en el Miss Universo 2025 y ella le respondió que no, pues considera que su participación tenía que ser así.

“Obviamente mirando para atrás me encantaría tener más tiempo para prepararme, pero no fue así. Dios no lo quiso así, pero así era como tenía que pasar”, señaló.

