Puerto Rico exige transparencia al Miss Universo para mantener la sede en 2026

Las controversias en torno al Miss Universo no paran. Puerto Rico, país elegido para ser la sede de la próxima edición del certamen de belleza, analiza la posibilidad de que el evento no se realice en la isla debido a las diferentes polémicas.

La gobernadora Jennifer Colón aseguró, en una entrevista al diario Primera Hora, que hay una preocupación real debido a la controversia que ha manchado al certamen en su edición de 2025 que se celebró en Tailandia.

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”, indicó la gobernadora.

Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, informó al mismo diario que se detuvo un pago de $1.5 millones de dólares que correspondía hacer a la organización Miss Universo por para que el certamen se realice en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en noviembre de 2026. El ente gubernamental ya ha pagado $3 millones de dólares del total de $9 millones pactados.

Debido a las acusaciones de presunto fraude que han recaído sobre la organización por supuesto favorecimiento a Miss México, quién ganó la corona de Miss Universo, la Comisión de Turismo de Puerto Rico exige garantías de transparencia a la organización. Además el pago correspondiente quedará pendiente hasta enero cuando se realice una reunión con los directivos del certamen.

Tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo surgió la acusación de un ex miembro del jurado que aseguró que Raúl Rocha, uno de los dueños del Miss Universo, instó al jurado a votar por Bosch debido a los presuntos negocios de Rocha con el padre de la modelo, quien es un ejecutivo en Pemex. Además, Rocha enfrenta un serio problema legal luego de que las autoridades mexicanas giraron una orden de arresto contra el empresario por presunta vinculación con el crimen organizado. Asimismo, otra de las copropietarias del certamen, la tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, se le imputó fraude y es buscada por las autoridades tailandesas.

En vista de todos los señalamientos que pesan sobre el Miss Universo y las acusaciones particulares a miembros de su directiva, Puerto Rico exije a la organización claridad sobre cómo se usará el dinero público.

“Ciertamente, el certamen es un certamen importante para proyección, en la cantidad de turistas que trae, así que a nosotros nos interesa mantener ese certamen. Pero, también tenemos que tener la salvaguarda de quién va a manejar y quién va a recibir el dinero (público)”, sentenció.

