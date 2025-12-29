Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, defiende a su novio de las críticas en redes sociales

La modelo nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, salió en defensa de su novio, el preparador físico y exbeisbolista Carlos Gómez. Tras la confirmación de su relación en septiembre de 2024, la pareja ha recibido numerosas críticas y malos comentarios en redes sociales.

Muchas de las críticas señalan que Carlos Gómez no está al nivel de la ex Miss Universo y otros especulan que está en una relación con la modelo por interés económico. Sheynnis Palacios se hartó de los malos comentarios sobre su novio y decidió poner un alto a las críticas y malos comentarios de personas que no conocen realmente cómo es su relación.

“Es el sol de hoy y el hate no para, y no es fácil. Duele ver cómo juzgan a alguien que amas sin conocerlo”, dijo Palacios durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Sheynnis mencionó algunos de los calificativos que ha recibido su novio en redes sociales y aseguró que todo lo que se dice de él es mentira. “Utilizando etiquetas como: MANTENIDO, GOLPEADOR, APROVECHADO, VIVIDOR, QUE SE CUELGA DE MI ‘FAMA’, o que es MI MANAGER y que fueron impuestas malintencionadamente Y TODO, lean bien TODO eso es mentira”, afirmó la modelo.

La modelo reiteró que ninguno de los comentarios negativos de su novio son ciertos. Asimismo repudió que su novio haya recibido también amenazas de muerte. “Son los más crueles y groseros, deseando hasta la misma muerte no una ni dos, MUCHAS VECES a un ser humano que lo único que ha hecho es amarme, respetarme y cuidarme”.

Sheynnis Palacios hizo un llamado de conciencia a las personas que esparcen odio en redes sociales sin importar el daño que pueda causar a la persona afectada.

“El hate simplemente no está bien. Detrás de cada pantalla hay personas reales, con familias y sentimientos. Opinar sin conocer, atacar y difamar no construye nada. Las palabras tienen peso, pueden herir, dañar reputaciones y provocar consecuencias mucho más grandes de lo que muchos imaginan”, agregó.

La Miss Universo 2023 resaltó las cualidades de Carlos Gómez y lo que aporta a la relación. “Carlos aporta paz, apoyo y presencia real. Es alguien que está, que acompaña, que cuida y que suma. Me aporta estabilidad, cariño, respeto y una forma sana de amar. Me impulsa a estar mejor, me escucha, me protege y camina conmigo desde el amor, no desde el interés”, resaltó.

Sigue leyendo:

Sheynnis Palacios aclara que su relación con Carlos Gómez está “mejor que nunca”

Miss Universo 2023 está feliz por su etapa como conferencista

Sheynnis Palacios y Carlos Gómez borran sus fotos juntos