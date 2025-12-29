Thalía revive a sus personajes más famosos gracias a la inteligencia artificial

En los últimos días se ha popularizado un filtro en redes sociales que permite a los usuarios aparecer junto a versiones de su pasado o al lado de personas que fueron importantes en su vida, y Thalía no quiso quedarse fuera de esta tendencia.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista compartió un video en el que posa para varias selfies acompañada de los personajes que la convirtieron en un ícono de las telenovelas, como ‘María Mercedes’, ‘Marimar’, ‘María La Del Barrio’ y ‘Rosalinda’.

Al publicar el clip, la cantante agregó un emotivo mensaje: “Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas. Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo a generaciones enteras, sin fronteras y sin idiomas, sólo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se cumplen. Gracias a ellas porque siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir”.

Tal como se anticipaba, el video despertó una oleada de reacciones entre sus seguidores de distintas partes del mundo, quienes inundaron la publicación con mensajes como: “¿Qué sentiste al ver tus personajes junto contigo?”, “Qué nostalgia me dio ver este video”, “Qué bonito ver esto”, “Cómo ha pasado la vida tan rápido” y “Qué bonito es recordar esos momentos tan maravillosos”.

