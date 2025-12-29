Tren se descarrila en México y deja al menos 13 muertos y 98 heridos

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas luego de descarrilarse el tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), así lo informó la Secretaría de Marina (Semar), que precisó que el incidente se produjo en la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

El trágico evento involucró a dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros que cubrían la ruta entre Veracruz y Salina Cruz. Según el reporte oficial de la Semar, en la unidad viajaban un total de 250 personas: 9 tripulantes y 241 pasajeros.

“Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, señaló la Semar.

Integrantes de la Marina vigilan una zona luego del descarrilamiento del tren Transístmico este domingo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, México. (Foto: Luis Villalobos/ EFE)

Operativo de rescate y asistencia

Las autoridades desplegaron un operativo compuesto por 360 agentes navales, 20 vehículos terrestres y siete ambulancias (cuatro terrestres y tres aéreas), además del uso de un dron táctico para labores de localización.

Entretanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus canales oficiales detalles respecto a la movilización de altos funcionarios a la zona.

“(He dado) instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”, indicó Sheinbaum.

Iniciaron las investigaciones de las causas del accidente

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, inició una carpeta de investigación con el fin de determinar las causas técnicas del descarrilamiento. En estas tareas participan peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con fuerzas estatales y federales.

La Línea Z del CIIT cuenta con una extensión de 212 kilómetros y fue inaugurada en 2023 como parte del proyecto estratégico para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, informó la agencia EFE. Esta infraestructura busca competir con el Canal de Panamá en el traslado de mercancías entre Asia, Estados Unidos y Europa.

