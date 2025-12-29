Trump cree a Putin sobre supuesto ataque de Ucrania contra su residencia: “Me enfureció mucho”

El presidente Donald Trump pareció alinearse este lunes con la versión del Kremlin de que Ucrania intentó atacar con drones la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, un hecho que Kiev niega y que ha tensado las negociaciones para un eventual acuerdo de paz.

Trump afirmó que el supuesto ataque lo “enfureció” y dejó claro que recibió la información directamente de Putin. “No me gusta, no es bueno. Me enteré esta mañana. ¿Saben quién me lo contó? El presidente Putin. Temprano por la mañana dijo que lo habían atacado. Eso no es bueno, no es bueno”, dijo a periodistas en Mar-a-Lago.

El mandatario estadounidense consideró que el momento es especialmente delicado para cualquier escalada. “Es un momento delicado. No es el momento adecuado”, señaló, en aparente referencia a las conversaciones de paz en curso.

Trump fue más allá al diferenciar el curso del conflicto: “Una cosa es ser ofensivo, porque [Rusia] es ofensiva, y otra muy distinta es atacar la casa [de Putin]. No es el momento adecuado para hacer nada de eso… Me enfureció mucho”.

Ante preguntas sobre si existían pruebas del ataque, respondió: “Bueno, lo averiguaremos. ¿Estás diciendo que tal vez el ataque no ocurrió? Supongo que es posible, pero el presidente Putin me lo dijo esta mañana”.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que Trump sostuvo una llamada con el líder ruso, que su portavoz, Karoline Leavitt, calificó como “positiva” en relación con Ucrania.

Rusia denuncia y Ucrania lo niega

Desde Moscú, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que la postura negociadora de Rusia está siendo revisada tras lo que describió como un intento de ataque contra la residencia presidencial en la región de Nóvgorod.

Según Lavrov, Ucrania habría lanzado 91 drones de largo alcance durante la noche, todos ellos interceptados por las defensas aéreas rusas, sin causar víctimas ni daños materiales. El jefe de la diplomacia rusa advirtió además de represalias.

“Tales acciones imprudentes no quedarán impunes. Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en que las fuerzas armadas rusas los implementarán”, afirmó.

Ucrania rechazó de plano las acusaciones. El presidente Volodímir Zelenski calificó la versión rusa como “una invención completa destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania” y a socavar los avances diplomáticos.

“Rusia está de nuevo en acción, usando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz”, escribió Zelenski en X.

Las acusaciones rusas se producen apenas un día después de que Trump y Zelenski se reunieran durante tres horas en Mar-a-Lago, un encuentro tras el cual ambos aseguraron que estaban “muy cerca” de un acuerdo y que habían avanzado alrededor del 90 % de los puntos planteados.

Trump reconoció entonces que aún quedan “uno o dos temas muy espinosos”, mientras que Zelenski confirmó que las cuestiones territoriales clave siguen sin resolverse.

