Trump considera que Putin es “serio” cuando habla de alcanzar la paz con Ucrania

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que considera que su homólogo ruso, Vladímir Putin, es “serio” cuando habla de alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, tras mantener una conversación telefónica con él sobre el conflicto que ya se extiende por casi cuatro años.

Trump hizo estas declaraciones antes de reunirse en Florida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un encuentro destinado a analizar una propuesta de paz elaborada entre Washington y Kiev.

El mandatario estadounidense señaló que, a su juicio, existe una disposición real de las partes para avanzar hacia una salida negociada.

Al ser consultado por CNN sobre si cree que Putin habla con sinceridad respecto a la paz, Trump respondió de forma directa: “Sí, creo que sí, creo que ambos lo están”, en referencia tanto al líder ruso como al presidente ucraniano.

Subrayó además que la necesidad de un acuerdo es urgente debido al impacto humano del conflicto. “Hay demasiada gente muriendo”, afirmó.

Sin plazos para el fin de la guerra

Pese a su evaluación positiva sobre la actitud de Putin, Trump evitó fijar plazos concretos para el fin de la guerra y se mostró prudente sobre los resultados inmediatos de la reunión con Zelenski.

“Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo”, dijo, al tiempo que reconoció la complejidad de las negociaciones.

El presidente estadounidense calificó el conflicto entre Rusia y Ucrania como “difícil” de resolver, pero expresó confianza en que el diálogo pueda avanzar. “Lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy”, sostuvo antes de iniciar el encuentro en su residencia.

Trump adelantó que, tras la reunión con Zelenski, prevé volver a comunicarse con Putin y también con líderes europeos para dar seguimiento a las conversaciones. Según indicó, esos contactos estarán centrados en la propuesta de 20 puntos presentada esta semana por el mandatario ucraniano.

Zelenski llegó a Florida luego de sostener una reunión en Canadá con el primer ministro Mark Carney, como parte de sus gestiones diplomáticas para recabar apoyos a su plan. En el encuentro con Trump estuvo acompañado por varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Con información de EFE.

