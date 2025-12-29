Zelenski asegura estar listo para reunirse con Putin tras reciente acuerdo con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó este lunes su disposición para establecer un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un día después de la reunión celebrada en Mar-a-Lago, Florida, con el presidente Donald Trump.

En declaraciones ofrecidas por la agencia Ukrinform, el mandatario subrayó que el formato de la reunión con el líder ruso no es un impedimento para el Gobierno ucraniano: “Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”.

Zelenski condicionó la efectividad de cualquier negociación a la “coherencia” de las acciones del Kremlin, y señaló una contradicción entre los mensajes de paz transmitidos a la administración estadounidense y la actividad militar en el territorio ucraniano.

“Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, apuntó el líder ucraniano, quien agregó que Putin “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra”.

Acuerdos tras la reunión con Trump

Tras el encuentro con Trump, Zelenski informó sobre la creación de “grupos de trabajo” integrados por colaboradores cercanos al equipo estadounidense. El objetivo de estas mesas técnicas es avanzar hacia la finalización de un acuerdo de paz en las próximas semanas.

A través de su canal oficial de Telegram, el presidente ucraniano resumió el balance de la jornada en Estados Unidos: “Mantuvimos una conversación significativa sobre todos los temas y valoramos mucho los avances que los equipos ucraniano y estadounidense han logrado en las últimas semanas”.

Aunque no se han definido fechas ni sedes específicas para las reuniones de los grupos de trabajo, Zelenski confirmó que Ucrania participará en una cita programada para enero en Washington. En ese evento, Trump recibirá a líderes europeos y representantes ucranianos para continuar las gestiones.

Con información de EFE

