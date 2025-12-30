2do piloto murió en el hospital tras choque de helicópteros en NJ

Kenneth Kirsch, el piloto que de 65 años que había sido rescatado vivo tras el choque de helicópteros en Nueva Jersey, murió en el hospital.

La policía había identificado ayer a la primera víctima, Michael Greenberg, de 71 años y residente de Sewell, quien fue declarado muerto en el lugar del accidente. En tanto mientras Kirsch había sido trasladado de urgencia a un hospital en Camden en graves condiciones, recordó Daily News. Ambos pilotos se conocían, pero no está claro el motivo del choque.

No había nadie más a bordo de los helicópteros que chocaron en el aire sobre Hammonton Township el domingo por la mañana, precipitándose ambas naves al suelo a unas 30 millas (48 kilómetros) al sureste de Filadelfia.

Testigos declararon a la policía que los dos helicópteros volaban muy cerca uno del otro, aparentemente en formación, a aproximadamente una milla (1,5 kilómetro) del aeropuerto de Hammonton Township. Se estrellaron en una granja, y uno de los helicópteros se incendió, pero nadie en tierra resultó herido.

“Acababan de desayunar en nuestra cafetería. Son clientes habituales, vienen a menudo, parecen ser personas muy amables”, declaró Sal Silipino, propietario de un restaurante local, a ABC News. “Vi caer uno, y luego vi caer el otro, y no podía creerlo, pensé: ‘¿Está pasando de verdad?’”.

Kirsch pilotaba un helicóptero Enstrom F-28A, y Greenberg un modelo Enstrom 280C, según la policía. Aunque las aeronaves cayeron en una zona rural, la colisión fue presenciada por numerosos testigos.

“Inmediatamente, el primer helicóptero pasó de estar en posición normal a estar boca abajo y comenzó a girar rápidamente, cayendo en picada”, declaró Dan Dameshek, residente de Hammonton, a NBC News. “Y luego pareció que el segundo helicóptero estaba bien por un segundo, y luego se oyó como un crujido (…) y entonces ese helicóptero también comenzó a girar rápidamente y a caer en picada”.

El accidente está siendo investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), además de las autoridades de Nueva Jersey. En julio 15 personas que viajaban en una avioneta de paracaidismo resultaron lesionadas luego de que la nave se estrellara en el aeropuerto Cross Keys en Williamstown, Nueva Jersey.

En abril un helicóptero se precipitó en el Hudson River entre Manhattan y Nueva Jersey. Allí murieron el piloto Seankese Johnson y una familia española: Agustín Escobar, su esposa Mercè Camprubí Montal y sus tres niños. Ese vuelo turístico formaba parte de la celebración del cumpleaños de la madre y su hija. Días antes el 30 de marzo un piloto de 61 años, único ocupante, murió cuando su avioneta se estrelló en el centro de Nueva Jersey.

En diciembre de 2023, también en ese estado, un piloto y un camarógrafo murieron al estrellarse el helicóptero de ABC News Philadelphia donde regresaban de una misión de trabajo. En otro caso similar, en agosto de ese año un piloto murió cuando su helicóptero se estrelló en un lago en South Brunswick (NJ).

En 2022 un piloto y su pasajero perecieron en un accidente aéreo en una zona residencial de Upper Deerfield Township, condado Cumberland de Nueva Jersey. En septiembre de 2024 un jurado determinó una compensación de $116 millones de dólares para la familia de Trevor Cadigan (26), una de las cinco personas que murieron en un helicóptero sin puertas que se estrelló y se hundió en el East River en Manhattan (NYC) en 2018.