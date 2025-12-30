5 rituales para recibir el Año Nuevo y atraer la prosperidad al hogar

El cierre de un ciclo anual y la celebración de la llegada del Año Nuevo suelen tener un impacto directo en el bienestar emocional de las personas, al convertirse en una oportunidad para replantear metas, despedir cargas pendientes y reconectar con una sensación de esperanza que marca el inicio de un nuevo periodo.

De acuerdo con el psicólogo Juan Carlos Zetina, este proceso de renovación permite a la mente vincularse con una energía distinta, más enfocada en la proyección de objetivos, y facilita que las personas se acerquen al nuevo año con una disposición más positiva frente a los retos personales y profesionales.

Los últimos días de diciembre se consideran propicios para cerrar proyectos inconclusos, reflexionar sobre aprendizajes y evaluar qué aspectos de la vida requieren ajustes, ya que esta revisión favorece la liberación de espacio mental y emocional para dar cabida a nuevas oportunidades y decisiones.

La noche del 31 de diciembre, además, se encuentra cargada de rituales populares que se realizan con la intención de atraer prosperidad, salud y fortuna, los cuales, según la tradición, deben ejecutarse durante las primeras horas del Año Nuevo para que sus efectos se extiendan a lo largo de los siguientes meses.

Rituales y costumbres que acompañan el cambio de año

Uno de los símbolos más extendidos es el de las lentejas, asociadas en Italia con la riqueza y el dinero, por lo que muchas familias las incluyen en la cena de fin de año y colocan un puñado en algún rincón del hogar o incluso en los bolsillos como señal de abundancia económica.

Otra práctica con arraigo en España son las cabañuelas, que consisten en observar los primeros doce días de enero como presagio del clima de los doce meses siguientes, estableciendo equivalencias entre cada jornada y el mes correspondiente para anticipar lluvias, calor o sequías.

La tradición más conocida para recibir el Año Nuevo es la de comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche, formulando un deseo por cada una, por lo que se aconseja que sean pequeñas y tener previamente escritos los propósitos para no perder el compás.

A este ritual se le suma, en algunos hogares, el encendido de doce velas que representan cada mes del año, un gesto simbólico que busca iluminar los proyectos personales y familiares, y reforzar la intención de mantener la esperanza activa durante todo el ciclo anual.

Entre las costumbres más pintorescas se encuentra la de alistar una maleta como si se fuera a iniciar un viaje y salir a la calle con ella para dar una vuelta a la manzana, un acto que simboliza el deseo de realizar más viajes y vivir nuevas aventuras.

Finalmente, muchas familias aprovechan estas fechas para realizar arreglos en el hogar, bajo la creencia de que reparar desperfectos y renovar espacios atrae buena fortuna, mientras que dejar pendientes sin resolver podría traducirse en estancamiento o dificultades durante el año entrante.

Estas prácticas, más allá de su carácter supersticioso, cumplen una función emocional al permitir que las personas expresen expectativas positivas y fortalezcan su sensación de control sobre el futuro, transformando el cambio de año en un acto de renovación personal y colectiva.