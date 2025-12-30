5,000 atletas participarán en los Juegos Hispanos de Apple Bank en Nueva York

Más de 5,000 atletas participarán entre el 02 y 03 de enero en los Juegos Hispanos de Apple Bank, en el Centro de Pista y Campo Nike en The Armory.

Los mejores atletas de pista y campo de secundaria del país competirán en uno de los encuentros bajo techo más grandes de Estados Unidos.

Fundados en 1994, los Juegos rinden homenaje a la comunidad latina y al barrio de Washington Heights, al tiempo que ponen de relieve a la próxima generación de talentos deportivos.

La Fundación Armory es una institución sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York, cuya misión es «mantener a todos en forma». Cada temporada, The Armory, orgullosa sede del Nike Track & Field Center, organiza los Millrose Games, acoge más de 100 competiciones de atletismo y recibe más de 300,000 visitas.

Tradición de los Juegos Hispanos de Apple Bank

Los Juegos Hispanos de Apple Bank se crearon en 1994 para honrar a la comunidad latina y la rica cultura del barrio de Washington Heights, que ha dado a luz a figuras culturales como Lin-Manuel Miranda y Cardi B.

Durante la ceremonia de inauguración del sábado, Apple Bank y The Armory honrarán a ocho estudiantes atletas locales que se destacan en el aula con el premio Líderes del Mañana. Los galardonados son:

Anthony Almeida, Preparatoria La Guardia

Cherry Amancio, Preparatoria Midwood

Skylie Bisono, Campus Educativo Taft

Pamela Gómez, Newtown High School

Angelisse Jiménez, George Washington High School

Jorge Medina, Fordham Preparatory School

Diego Reys, JK Kennedy Campus

Jayden Rodríguez, George Washington High School

