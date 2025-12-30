Ángela Aguilar luce un look rebelde y canta en inglés en los Grammy Celebration of Latin Music

Antes de finalizar un 2025 que estuvo lleno de críticas y polémicas por su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar decidió dar un giro a su imagen con un estilo rebelde que dejó a sus admiradores sorprendidos. Lejos de sus típicos vestidos florales y su peinado conservador, la hija de Pepe Aguilar se atrevió a explorar un lado mucho más audaz, oscuro y provocador.

La cantante apareció en un escenario internacional con una imagen que muchos han bautizado como su “era de villana”. Esta aparición de Ángela no solo marcó un cambio estético, sino también artístico, ya que sorprendió al debutar cantando un tema de rock en inglés.

El momento ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre durante el especial televisivo A Grammy Celebration of Latin Music, transmitido por CBS, donde acaparó miradas al lucir una melena con picos desordenados y un marcado wet look que hizo recordar la moda ochentera, aunque con un toque moderno.

El maquillaje de Ángela Aguilar también jugó un papel impórtate debido a que la intérprete optó por un delineado negro profundo y sombras intensas que enmarcaban su mirada, además de hacer alarde de su figura con un vestido azul cubierto de brillos, con aberturas en las piernas, que le ayudó a proyectar una imagen de “chica peligrosa”.

Sin embargo, más allá de su apariencia, la joven causó revuelo con su actuación. Acompañada por una banda en vivo y un grupo de coristas, Ángela Aguilar se alejó por completo del mariachi y rindió homenaje al rock interpretando una versión de ‘You’re No Good’, tema de la cantante Linda Ronstadt (1963), con el que sorprendiendo a propios y extraños por la fuerza y técnica vocal que mostró fuera de las baladas y el género ranchero.

