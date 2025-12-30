Choque de trenes en Machu Picchu deja un muerto y al menos 30 heridos

Un choque frontal entre dos trenes que circulaban por la ruta hacia Machu Picchu provocó este martes la muerte de una persona y dejó al menos 30 heridos en la región de Cusco, en el sur de Perú, informó la Policía Nacional (PNP). El accidente también causó daños considerables en las locomotoras de ambos convoyes.

De acuerdo con la agencia estatal Andina, la víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, quien, según reportes de medios locales, se desempeñaba como maquinista de uno de los trenes involucrados en la colisión.

Según los reportes oficiales, las personas lesionadas están siendo evacuadas a clínicas y hospitales cercanos y la PNP ha dispuesto el envío de unidades especializadas las investigaciones del caso.

De acuerdo con la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión se produjo en torno a las 13:20 hora local a la altura del kilómetro 94.4, a su paso por el Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la región de Cusco.

👮🚨Tras el choque frontal de dos trenes, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegadas a la zona para reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación👉https://t.co/I1l1UbuTJH pic.twitter.com/gf85nsGiNE — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 30, 2025

Choque frontal de trenes

Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos brasileños.

El choque ocurrió entre trenes de Peru Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino. Uno de ellos realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de doce ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar en ese momento el número de afectados.

Mincetur: Se activa Red de Protección al Turista tras accidente ferroviario en ruta a Machu Picchu. Coordina con autoridades regionales y nacionales para salvaguardar a visitantes y asegurar atención oportuna



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/C0KUFbWejQ — Canal N (@canalN_) December 30, 2025

Por su parte, la empresa Peru Rail señaló que se encuentra evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros. “Lamentamos profundamente lo sucedido”, manifestó.

El ferrocarril a Machu Picchu es una ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

Sigue leyendo: