Warner Bros se prepara para rechazar la oferta hostil de Paramount: ¿Cuál será su impacto en la industria?

Warner Bros. Discovery apunta a rechazar la oferta hostil de adquisición lanzada por Paramount Skydance de $108,400 millones de dólares, que incluye una garantía personal de $40,400 millones por parte del cofundador de Oracle, Larry Ellison para apuntalar la propuesta, de acuerdo con un reporte de CNBC de este martes.

Esta decisión implica que el gigante cinematográfico continuará su camino a crear un monstruo en la industria del streaming, al incorporar su acervo que incluye muchas de las películas más trascendentes en la historia de Hollywood, así como series y sagas de gran éxito en los últimos años a la cartelera de Netflix.

Hasta el momento, Paramount y Warner Bros Discovery no emitido alguna postura oficial sobre esta decisión comercial.

La fusión entre Warner Bros y Netflix implicaría la entrega de dinero y acciones, por $82,700 millones de dólares, pero ha generado preocupaciones sobre posibles prácticas monopólicas, debido al tamaño y peso mediático que tiene cada plataforma, por lo que la fusión tendría que contar con el visto bueno del gobierno, pues además, Warner Bros estaría rechazando una oferta todavía más atractiva por parte de Paramount.

Paramount lanzó su contrapropuesta de $108,400 millones el 22 de diciembre, anunciando la incorporación de Ellison, luego que Warner Bros rechazó su oferta inicial y anunció su venta a Netflix.

¿Qué ofrece Paramount con su oferta hostil?

Paramount recurrió al respaldo de Ellison para garantizar su propuesta y despejar las dudas que había sobre su propuesta inicial. Larry Ellison es padre del CEO de Paramount David Ellison y su participación lo comprometía a responder con aproximadamente una sexta parte de su patrimonio neto si el acuerdo fracasa.

Además, la oferta estaba financiada por las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi.

Esta nueva propuesta también aumentó su tarifa regulatoria de terminación inversa y extendió su plazo de oferta pública de adquisición, mientras que el valor en efectivo de $30 por acción se mantuvo sin cambio.

Con su participación, Larry Ellison también accedió a no revocar su fideicomiso familiar, lo que podría haber complicado el posible financiamiento del acuerdo, y Paramount publicó documentos que confirman que el fideicomiso cuenta con $1,160 millones de acciones de Oracle, luego que el consejo de Warner Bros. había puesto en duda la solvencia de la propuesta.

Paramount también aumentó su penalización por ruptura del acuerdo de $5,000 millones a $5,800 millones, igualando el pago prometido por Netflix a los accionistas de Warner Bros. Discovery en caso de que el acuerdo no se concretara.

Paramount además, ofreció un valor por acción más alto a Warner Bros de $30 e incluía la adquisición de CNN y el resto de sus canales de cable. Por su parte, Netflix ofreció $27.75 por acción de Warner Bros. y HBO, pero el acuerdo no implica la compra de los canales de cable, con la intención de aumentar el valor total de esas cadenas, que finalmente superarían la oferta de Paramount.

Si bien, los accionistas de Warner Bros también tienen voto en la decisión y se esperaba que pudieran considerar la propuesta de Paramount, de momento parece que el consejo de administración mantendrá su postura de dirigirse a Netflix, pues en general quedarán en mejores condiciones a largo plazo.

El principio de acuerdo entre Warner Bros Discovery y Netflix

Con esta fusión, Netflix accedería al inmenso catálogo de Warer Bros, que incluye la saga de Harry Potter y la exitosa serie Friends, así como clásicos del cine como Casa Blanca, en un plazo estimado de consolidación de entre 12 y 18 meses.

Warner Bros. tiene programado el estreno de varias películas interesantes para 2026, con títulos de alto perfil que incluyen Cumbres Borrascosas protagonizada por Margot Robbie en febrero, Supergirl en junio, Magia Práctica 2 en septiembre, la película sin título de Tom Cruise de Alejandro Iñárritu en octubre y Dune: Parte Tres de Denis Villeneuve en diciembre.

Para 2027, los estudios tienen programados los estrenos de secuelas Superman, A Minecraft Movie y The Batman, así como su intención era realizar entre 12 y 14 lanzamientos anuales en sus cuatro sellos principales: Warner Bros. Pictures, DC Studios, New Line Cinema y Warner Bros. Animation.

