Denise Richards fue desalojada de su casa por no pagar la renta

La actriz Denise Richards y su exesposo Aaron Phypers tuvieron que desalojar la casa que habitaban en Calabasas, California, luego de que un juez emitiera una orden judicial como resultado de una demanda por $84 mil dólares correspondientes a renta no pagada.

Según los documentos a los que tuvo acceso el portal Page Six, la Corte Superior de Los Ángeles concedió al dueño del inmueble, John Karan, el derecho de posesión de la vivienda de seis recámaras que la pareja había rentado desde 2020, con un pago mensual aproximado de $12 mil dólares.

El juez concluyó que el contrato de arrendamiento quedó sin efecto debido al incumplimiento en los pagos; sin embargo, todavía no se ha determinado si Richards y Phypers deberán cubrir otros costos adicionales además del monto adeudado por la renta.

Richards, de 54 años, dejó la residencia a finales de 2023 tras el aumento de los conflictos con Phypers, con quien inició un proceso legal de divorcio en julio de 2025 después de seis años de matrimonio. Tras mudarse, Phypers permaneció en la propiedad junto a sus padres y su hermano, situación que generó desacuerdos sobre la responsabilidad del pago del alquiler.

En los documentos judiciales, Richards sostuvo que, una vez que ella se mudó, Phypers dejó de cumplir con los pagos y permitió que la casa se deteriorara. No obstante, personas cercanas a Phypers rechazaron estas acusaciones y aseguraron que el inmueble incluso fue objeto de mejoras durante ese periodo.

En noviembre, un tribunal concedió a Denise Richards una orden de restricción permanente contra Aaron Phypers, luego de que ella denunciara presunto abuso físico y emocional durante su relación, señalamientos que él ha negado.

Por su parte, Phypers solicitó apoyo conyugal, alegando graves problemas financieros tras el cierre de su negocio en 2024 y declarando deudas que ascienden a cientos de miles de dólares.

