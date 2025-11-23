window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aaron Phypers asegura estar al borde de la ruina tras su divorcio con Denise Richards

Phypers advirte que podría quedarse “sin casa, coche y sin teléfono” si un juez no adelanta una audiencia clave prevista para el 5 de enero de 2026

Phypers declaró que ha tenido que pedir dinero a sus amigos para poder comprar comida y que su camioneta está a punto de ser embargada.

Crédito: Dan Steinberg/Invision for American Humane | AP

Por  José Antonio Castañeda

El actor Aaron Phypers asegura estar al borde de la ruina debido a su proceso de divorcio con Denise Richards, advirtiendo que podría quedarse “sin casa, coche y sin teléfono” si un juez no adelanta una audiencia clave prevista para el 5 de enero de 2026.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso el portal TMZ, Phypers, de 53 años, señala que sus deudas ya alcanzan las seis cifras y que requiere que la audiencia se realice antes para poder acceder a fondos económicos que, según él, están en manos de Richards.

Phypers declaró que ha tenido que pedir dinero a sus amigos para poder comprar comida y que su camioneta está a punto de ser embargada.

También enumeró una larga lista de pagos acumulados que lo tienen al borde del desalojo: $125 mil dólares de renta atrasada, $10 mil 90 dólares de cuotas vecinales y varias facturas de servicios, entre ellas más de $3 mil 500 dólares por reconexión de agua, $13 mil dólares en gas, $12 mil en electricidad, $1,400 por gestión de residuos y $1,200 por recolección especial de basura. A esto se suman $17,820 dólares por su vehículo y $1,960 dólares por unidades de almacenamiento.

Además, explicó que ha gastado $150 mil dólares en honorarios legales y que su situación empeoró aún más tras los cargos penales que enfrentó por un arresto por presunto abuso doméstico, lo que lo obligó a pagar una fianza de $200 mil dólares.

Cabe mencionar que Aaron Phypers solicita manutención conyugal a Denise Richard, señalando que sería su único ingreso, por lo que ahora pide que se adelante la audiencia para obtener de inmediato acceso a recursos económicos.

El actor sostiene que su ex mujer se encuentra en una posición financiera mucho más estable y afirma que, cuando presentó la demanda en julio, calculó que la actriz ganaba más de $250 mil dólares al mes gracias a OnlyFans, proyectos en televisión, contratos publicitarios y apariciones públicas.

Por su parte, Denise Richards ha denunciado varios episodios de violencia doméstica. En documentos obtenidos por Page Six, acusa a Phypers de estrangularla, sujetarla de la cabeza, golpearla y abofetearla repetidamente, además de amenazarla con matarla y quitarse la vida si lo denunciaba, afirmando que esas agresiones le causaron al menos tres conmociones cerebrales y un ojo morado durante un episodio ocurrido en enero de 2022.

