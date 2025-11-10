Denise Richards obtiene una orden de alejamiento permanente contra su ex Aaron Phypers

Tras varios días de declaraciones y versiones opuestas, la actriz Denise Richards logró que el Tribunal Superior de Los Ángeles emitiera una orden de alejamiento permanente por cinco años en contra de su exesposo, Aaron Phypers.

El juez aprobó la petición y determinó que Phypers, de 53 años, debe mantenerse a un mínimo de 90 metros de ella, así como de su hogar y de su lugar de trabajo y no deberá intentar comunicarse por ningún medio.

La medida también le prohíbe poseer armas de fuego y permanecerá en vigor hasta el 7 de noviembre de 2030, según informó Us Weekly.

Richards, de 54 años, ya contaba con una orden temporal desde el 16 de julio, emitida poco después de que su ex marido presentara la solicitud de divorcio tras siete años de matrimonio. En ese momento, la actriz alegó que durante su relación existió un patrón de maltrato físico y emocional.

Durante el juicio, que comenzó el 6 de octubre, donde ambos subieron al estrado para declarar, Denise Richards describió múltiples situaciones de violencia, entre ellas un altercado ocurrido en mayo, poco después de haber pasado por una cirugía. Según su testimonio, se encontraba aún aturdida por el procedimiento y temía ser lastimada de gravedad.

“Estaba desorientada por la cirugía y temía que pudiera lesionarme gravemente, especialmente porque me estaba recuperando de un procedimiento complejo“, declaró la actriz, y aseguró que Phypers la golpeó en la cabeza mientras le exigía su teléfono.

La también ex pareja de Charlie Sheen aseguró que los actos de agresión eran habituales y que en varias ocasiones sufrió heridas visibles. Su relato fue apoyado por Kathleen McAllister, prima de Phypers y exempleada de su centro de bienestar, quien declaró haber presenciado un ataque en 2022.

“Vi a Aaron golpear a Denise y de inmediato se le formó un moretón muy marcado en el ojo. Aún no supero lo que vi”, relató.

Por su parte, Phypers rechazó completamente estas acusaciones y sostuvo que jamás la golpeó y aseguró que el incidente mencionado por su prima fue un accidente.

“Denise se golpeó contra un poste; esa fue la causa de la lesión”, declaró, negando además haber provocado alguna conmoción cerebral.

