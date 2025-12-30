Empresa venezolana niega que incendio en una de sus plantas haya sido por ataque de EU.UU.

La empresa química Primazol negó en las últimas horas los rumores que la vinculan con un supuesto ataque en territorio venezolano mencionado recientemente por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

En redes sociales comenzaron a circular versiones que relacionan un incendio ocurrido en una de las instalaciones de la compañía ubicadas en el estado Zulia con las declaraciones de Trump sobre la destrucción de una “gran instalación” presuntamente utilizada por el Tren de Aragua.

Primazol aseguró que el incidente registrado en la madrugada del 24 de diciembre se debió a un “accidente eléctrico” en el sistema de cableado interno de un galpón en la ciudad de Maracaibo. Y que el hecho fue atendido de manera inmediata por su personal y por el cuerpo de bomberos de la zona.

“En estos momentos continuamos de manera ininterrumpida con las labores de remoción de escombros y retiro del material remanente, siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad y las indicaciones emitidas por los organismos competentes”, manifestó.

Precisó que el evento fue controlado y que no se produjeron afectaciones a personas.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización”, señaló la empresa en un comunicado. “(Los rumores) no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada”, añadió.

La empresa, con más de 14 años de trayectoria en Venezuela, explica en su página web que se dedica a la importación, almacenamiento, venta y distribución de materias primas químicas para el sector productivo nacional, y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Gracias a la activación inmediata de protocolos y al esfuerzo conjunto de bomberos de San Francisco, Maracaibo y Protección Civil, el fuego fue controlado sin dejar víctimas ni daños a estructuras vecinas.



La compañía publicó material audiovisual de seguridad.



2/2 pic.twitter.com/9rRTiudMmS — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) December 30, 2025

Las declaraciones de Donald Trump

El desmentido ocurre en medio de la polémica generada por las palabras de Trump, quien aseguró el viernes pasado que Estados Unidos destruyó “una gran instalación” vinculada al narcotráfico en Venezuela, sin precisar su ubicación.

Posteriormente, funcionarios estadounidenses indicaron a The New York Times que el mandatario se refería a una estructura en Venezuela, aunque evitaron ofrecer detalles.

Trump hizo las declaraciones durante una entrevista radial en Nueva York, donde sostuvo que la ofensiva de su gobierno ha reducido el narcotráfico hacia Estados Unidos en más de 97%.

También reiteró sus advertencias contra el régimen de Nicolás Maduro y afirmó que ha autorizado operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

El lunes, el mandatario estadounidense volvió a referirse al tema durante una rueda de prensa en Florida, en la que señaló que el ataque ocurrió “a lo largo del litoral” y que el objetivo habría sido un muelle supuestamente utilizado para cargar drogas en embarcaciones.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, indicó.

Y este martes el diario The New York Times publicó, de acuerdo con fuentes, la Agencia Central de Inteligencia ejecutó el ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Esta sería la primera operación del gobierno estadounidense en tierra venezolana.

Es prudente esperar una vocería oficial. Fuimos temprano hasta el sitio y no pudimos acercarnos por trabajos de los bomberos del Sur y Maracaibo. El confinamiento del fuego se hizo pasadas las 9am (ya no estábamos).



La gente estaba tranquila y nadie mencionó teorías extrañas. — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) December 29, 2025

