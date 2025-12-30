Gregory Bovino confirma que agentes federales seguirán en Chicago por años

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, anunció este martes que los agentes federales permanecerán en Chicago “durante años”, en medio de meses de controversia por las operaciones migratorias de la administración Trump en la ciudad.

“Si crees que hemos terminado con Chicago, será mejor que lo reconsideres”, escribió Bovino en la plataforma social X,.

“No lo llames regreso; vamos a estar aquí durante años”, destacó el mensaje de Bovino.

La publicación incluía un video de oficiales persiguiendo y arrestando personas, acompañado de la canción Mama Said Knock You Out, de LL Cool J, que generó fuertes críticas de residentes locales.

Los habitantes de Chicago han mostrado su oposición a las operaciones federales, con manifestaciones masivas en protesta por la represión migratoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en septiembre más de 100 manifestantes rodearon un centro de procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas, lanzando gas lacrimógeno, cortando neumáticos y bloqueando entradas.

Al menos tres personas fueron arrestadas. El DHS indicó que la policía local “se negó” a responder múltiples llamadas de auxilio.

Los enfrentamientos entre agentes federales y la policía de Chicago han generado tensiones adicionales. A principios de octubre, 27 oficiales locales resultaron afectados por agentes químicos durante un choque con manifestantes. A pesar de estas dificultades, Bovino reafirmó que la Patrulla Fronteriza mantendrá sus operaciones en la ciudad.

“¡No te preocupes, Chicago, estaremos aquí por AÑOS!”, escribió Bovino.

Señaló que los agentes trabajan para “erradicar a los inmigrantes ilegales delincuentes de las calles” y que se han desarrollado planes “serios” para garantizar la seguridad.

La presencia prolongada de agentes federales en Chicago se da en un contexto de creciente debate sobre la política migratoria de la administración Trump, la coordinación entre agencias y la respuesta de la policía local frente a las manifestaciones. La Patrulla Fronteriza asegura que sus esfuerzos continuarán pese a la oposición pública y los conflictos con autoridades municipales.

