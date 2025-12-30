La bola de Times Square brillará doble en Año Nuevo 2026: descubre por qué

Cuando el reloj marque la medianoche en Times Square y millones de personas celebren la llegada del Año Nuevo, Nueva York volverá a ser el centro simbólico del país.

Pero esta vez, la tradicional caída de la Bola no será el único momento memorable. Minutos después de iniciar 2026, la icónica esfera protagonizará un segundo acto ceremonial que marcará el inicio oficial de la conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La organización America250, designada por el Congreso para coordinar esta celebración, anunció un “momento sorpresa” que ocurrirá aproximadamente a las 12:04 a.m. (ET), poco después del clásico descenso de 60 segundos que da la bienvenida al Año Nuevo. En ese instante, la Bola de Times Square se iluminará nuevamente con un diseño especial de America250 y se elevará sobre los números luminosos “2026”, acompañada de confeti rojo, blanco y azul y un final pirotécnico al ritmo de “America the Beautiful”, interpretada por Ray Charles.

Un inicio histórico en el corazón de Nueva York

De acuerdo a información publicada por USA Today, el gesto simbólico busca inaugurar un año completo de actividades, eventos y programas cívicos que culminarán en julio de 2026, cuando se cumplan 250 años de la firma de la Declaración de Independencia. Para America250, comenzar la conmemoración en Times Square, uno de los escenarios más reconocidos del planeta, es una forma de subrayar la relevancia nacional e internacional del aniversario.

“America250 dará inicio al año del semiquincentenario en la celebración más vista del mundo”, afirmó Rosie Rios, presidenta de la organización. “Nuestro objetivo es inspirar a los 350 millones de estadounidenses a unirse a este momento y celebrar nuestro país”.

La anticipación por este homenaje comenzará desde temprano. A las 6:04 p.m. (ET), durante la interpretación del himno nacional, se revelará por primera vez el diseño especial de la Bola de America250 en lo alto de One Times Square. A lo largo de la noche, se presentarán segmentos que resaltarán el significado histórico del aniversario y la participación de comunidades de todo el país.

Una segunda cuenta regresiva tras la medianoche

Aunque el descenso tradicional seguirá siendo el momento central de la noche, la segunda iluminación de la Bola marcará un hito sin precedentes. Será la primera vez que, tras dar la bienvenida al Año Nuevo, el símbolo vuelva a encenderse para una celebración adicional con un mensaje histórico específico.

El espectáculo incluirá el estreno del video “America Turns 250”, una lluvia de cerca de 900 kilos de confeti con los colores patrios y un montaje pirotécnico dinámico que cerrará la ceremonia. Para Michael Phillips, presidente de Jamestown, empresa propietaria de One Times Square, el lugar no podría ser más apropiado. “Este sitio ha sido durante décadas el punto de encuentro para momentos clave de la historia moderna, y nos honra que aquí comience este año histórico”, señaló.

Tom Harris, presidente de Times Square Alliance, coincidió en que la colaboración refuerza el carácter global del evento. “Cada Nochevieja, Times Square conecta a quienes están en las calles con millones de personas alrededor del mundo. Es el escenario perfecto para iniciar un año de celebración nacional”.

Además de las transmisiones en vivo de las principales cadenas de televisión, el público podrá seguir el evento a través del sitio oficial de Times Square, que ofrecerá cobertura sin comerciales desde las 6 p.m. del 31 de diciembre. El webcast incluirá acceso detrás de cámaras, entrevistas y contenido exclusivo. También habrá una transmisión en YouTube con subtítulos abiertos e interpretación en lenguaje de señas estadounidense.

Una tradición con más de un siglo de historia

La caída de la Bola en Times Square se ha convertido en un ritual universal de esperanza y renovación. Su origen, sin embargo, fue práctico. Las primeras “bolas del tiempo” surgieron en el siglo XIX para ayudar a los navegantes a ajustar sus cronómetros. En Nueva York, la tradición comenzó en 1907 con una esfera de hierro y madera que pesaba poco más de 300 kilos y estaba iluminada por 100 bombillas.

Desde entonces, la ceremonia solo se interrumpió en 1942 y 1943 debido a los apagones de la II Guerra Mundial. A lo largo de las décadas, la Bola evolucionó con los avances tecnológicos, pasando por versiones de aluminio, luces estroboscópicas y, desde el cambio de milenio, una estructura de cristal con tecnología LED.

La versión actual, conocida como la Bola Constelación, debutó en 2025. Mide más de 12 pies de diámetro, pesa más de 12,000 libras y está compuesta por miles de cristales Waterford y discos LED capaces de crear patrones luminosos sincronizados con música. Su diseño celebra valores como la alegría, la luz y los nuevos comienzos, conceptos que encajan con el espíritu del aniversario número 250.

Más que un espectáculo, la caída de la Bola representa un momento compartido a escala global. Para Nueva York, esta segunda iluminación no solo inaugurará un año de conmemoraciones, sino que reafirmará el papel de la ciudad como escenario clave de la historia y la identidad estadounidense, justo cuando el país se prepara para celebrar un cuarto de milenio de independencia.

