Metro, autobuses y puentes: así funcionará el transporte en Nueva York en Navidad y Año Nuevo

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) confirmó los horarios especiales que regirán para el metro, los autobuses, Metro-North y la red de puentes y túneles de Nueva York durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, un periodo marcado por el aumento de viajes, celebraciones y desplazamientos nocturnos en la ciudad.

Según la MTA, el servicio de transporte público mantendrá en general su operación habitual en Nochebuena y Nochevieja, mientras que el Día de Navidad y el 1 de enero se aplicarán horarios equivalentes a los de un domingo. Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar con anticipación los horarios y planificar sus trayectos, especialmente durante las noches festivas.

Metro de Nueva York: qué esperar en cada fecha

El miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, el metro de Nueva York funcionará con el horario habitual de los días laborables, lo que permitirá una movilidad normal durante toda la jornada, tanto en horas pico como en la noche.

El jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, el servicio operará con horario de domingo, lo que implica una menor frecuencia de trenes en la mayoría de las líneas. Este ajuste es habitual en días festivos federales y busca adecuar la operación a la menor demanda de viajes.

Para Nochevieja, el miércoles 31 de diciembre, la MTA informó que el metro volverá a operar con el horario regular de días laborables, pero con servicio reforzado durante la noche para facilitar los desplazamientos tras las celebraciones de fin de año. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, C, D, G, N, Q, R y el servicio del 42 St Shuttle contarán con trenes adicionales hasta pasada la medianoche. Además, la línea A funcionará como exprés hasta las 2:30 a. m., una medida clave para absorber la alta demanda nocturna.

El jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, el metro funcionará nuevamente con horario de domingo, por lo que se espera un servicio menos frecuente durante todo el día.

Autobuses: horarios reducidos y excepciones

En el caso de los autobuses, la MTA detalló que en Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, las rutas del Bronx, Brooklyn y Manhattan, así como algunas de Queens, operarán con un horario reducido de día laborable. Otras líneas de Queens mantendrán su programación habitual.

Las rutas B100, B103, BM1 a BM5 y todas las líneas BXM funcionarán con el horario regular de días laborables, al igual que los autobuses de Staten Island. Estos horarios reducidos de días laborables también se aplicarán el viernes 26 de diciembre, el lunes 29 y el martes 30, fechas en las que se prevé un flujo intermedio de pasajeros.

El Día de Navidad, jueves 25, todos los autobuses de los 5 distritos operarán con horario de domingo, lo que implica menos frecuencia y posibles tiempos de espera más largos.

En Nochevieja, el miércoles 31, se repetirá el esquema de Nochebuena: horarios reducidos de día laborable en el Bronx, Brooklyn y Manhattan, así como en algunas rutas de Queens, mientras que otras mantendrán su operación normal.

Metro-North y trenes regionales

La MTA también informó sobre el servicio de Metro-North. En las líneas Hudson, Pascack Valley y Port Jervis, los días lunes 29 y martes 30 de diciembre se mantendrá el horario habitual de lunes a viernes.

En Nochevieja, el 31 de diciembre, Metro-North operará con su programación regular de lunes a viernes, pero añadirá servicios extra a última hora de la noche y después de la medianoche, con el objetivo de facilitar el regreso seguro de los pasajeros tras las celebraciones.

El Día de Año Nuevo, jueves 1 de enero, el servicio de Metro-North pasará a un horario de fin de semana.

Puentes y túneles: menos obras durante las fiestas

En cuanto a la red de puentes y túneles, la MTA anunció que durante la semana de Navidad los cierres temporales diurnos finalizarán a las 3:00 p.m. del martes 23 de diciembre. No se permitirán cierres de carreteras el miércoles 24 ni el jueves 25. Las obras podrán reanudarse el viernes 26, con cierres parciales solo en la dirección de menor tráfico y si las condiciones lo permiten.

Para la semana de Nochevieja, los cierres diurnos finalizarán a la 1:00 p.m. del miércoles 31 de diciembre y permanecerán suspendidos hasta el viernes 2 de enero de 2026, cuando las obras podrán retomarse de manera limitada.

La MTA reiteró su llamado a los usuarios a consultar actualizaciones en tiempo real y a considerar tiempos adicionales de viaje durante las festividades, uno de los periodos de mayor movimiento en Nueva York.

Sigue leyendo:

* Cero tolerancia a conductores ebrios en fiestas de fin de año

* Nevadas pre y post navideña este martes y viernes en Nueva York: pronóstico del clima

* Cuenta regresiva para la MetroCard: ¿Cómo reportar quejas y reclamos con OMNY?