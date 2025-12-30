Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras 9 años de relación

El actor y director Mel Gibson y su pareja, la guionista Rosalind Ross terminaron su relación luego de nueve años juntos. La información la dio a conocer la pareja a través de un comunicado entregado a People.

La pareja confirmó su separación y aseguraron que continuarán priorizando el bienestar de su hijo en común, Lars, quien tiene ocho años.

“Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, dijeron Gibson y Ross a PEOPLE.

De acuerdo con información del mencionado medio, Ross y Gibson se separaron silenciosamente hace aproximadamente un año. La diferencia de edad siempre fue un tema de conversación tras conocerse la relación de ambos artistas. Ross tiene 35 años mientras que Gibson tiene 69.

Ambos se conocieron en 2014 por amigos en común y comenzaron su relación. En 2017 dieron la bienvenida a su hijo Lars.

Mel Gibson y Rosalind Ross estuvieron juntos durante nueve años. Crédito: Willy Sanjuan | AP

Gibson es padre de ocho hijos mayores. Con su exesposa Robyn Moore tuvo siete hijos: Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas. También tiene una hija de 16 años, Lucia, con su ex Oksana Grigorieva.

Se desconoce el momento exacto en el que la guionista y el actor pusieron fin a su relación. Sin embargo, se supo que la pareja perdió su casa en Malibú debido a los incendios forestales que azotaron Los Ángeles en enero de este año.

Afortunadamente la familia y los animales fueron evacuados a tiempo. “La buena noticia es que los miembros de mi familia y los que amo están todos bien, y todos estamos felices, saludables y fuera de peligro, eso es todo lo que me importa, realmente”, dijo Gibson durante una aparición el 9 de enero en Elizabeth Vargas Reports de NewsNation .

Gibson se ha mostrado feliz por su rol como padre y eso lo dejó claro tras conocer su nominación al Oscar a Mejor Director por “Hasta el último hombre” pocos días después del nacimiento de Lars.

“¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, dijo Gibson en una declaración en ese momento.

Un año antes, el actor dijo que se consideraba un buen padre aunque reconoce que está lejos de ser perfecto. “Como padre, todos cometemos errores. No existe el padre perfecto y es muy fácil equivocarse. Pero espero haber cometido menos errores que la mayoría”, dijo a The Sunday Times Magazine.

