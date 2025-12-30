Muere Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, a los 35 años

Tatiana Schlossberg, periodista y autora, nieta del expresidente John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años tras enfrentar un cáncer agresivo que ella misma hizo público semanas antes, informó su familia en redes sociales.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, señaló la familia en un breve mensaje difundido en Instagram, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Schlossberg había revelado el pasado 22 de noviembre, en un ensayo publicado en The New Yorker, que padecía leucemia mieloide aguda con una mutación poco común conocida como Inversión 3.

Según relató, el diagnóstico llegó el 25 de mayo de 2024, el mismo día en que dio a luz a su segundo hijo, luego de que un médico detectara un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos y ordenara estudios adicionales.

En ese texto, la periodista describió el impacto inmediato de la noticia y el temor de que sus hijos —nacidos en 2022 y 2024— no llegaran a recordarla. También reflexionó sobre su identidad dentro de una familia marcada por tragedias, y confesó sentir que había añadido “una nueva tragedia” a esa historia sin haber podido evitarlo.

Hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana desarrolló una carrera como periodista y ensayista, con colaboraciones en medios de prestigio.

En su último ensayo, contó que los médicos le advirtieron que un tratamiento experimental “podría mantenerme viva durante un año, tal vez”, mientras participaba en un ensayo clínico de terapia de células T con CAR.

Schlossberg también abordó asuntos políticos y familiares. Criticó duramente a su primo, Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud, al calificarlo como “una vergüenza” para ella y su familia, especialmente por su escepticismo público sobre las vacunas.

Relató que, mientras él era confirmado en el gabinete del presidente Donald Trump, ella atravesaba un proceso médico que la dejó gravemente inmunodeprimida y con la necesidad de volver a recibir vacunas infantiles.

Su hermano, Jack Schlossberg, anunció el mes pasado su intención de postularse a un escaño en el Congreso por el estado de Nueva York.

