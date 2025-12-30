Nikola Jokic sufre grave lesión y preocupa a Denver y la NBA

Nikola Jokic ha preocupado a los Denver Nuggets y a toda la NBA luego de salir con una grave lesión este lunes, sin saber aún la magnitud de dicha lesión.

Jokic terminó con 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en la primera mitad, pero justo antes del final del segundo cuarto sufrió un golpe en su rodilla que lo sacó del juego.

De aucerdo algunos reportes, Jokic sufriría una hiperextensión de rodilla y no una rotura de ligamento, por lo que evitaría una lesión más grave.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

El pívot serbio salió cojeando de la cancha el lunes en Miami, después de aparentemente lesionarse la rodilla izquierda justo antes del medio tiempo y cayendo al suelo con un dolor evidente.

El jugador de los Denver Nuggets se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión y cuánto tiempo le tomará regresar a las canchas.

“Inmediatamente, supo que algo estaba mal”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, después de la derrota de Denver por 147-123.

“Oye, esto es parte de la NBA. Cualquiera que se lesione en este juego, es algo desgarrador, especialmente alguien tan especial como él. Sabremos más el martes. Seguiremos adelante como equipo. Obviamente, ahora mismo, estoy más preocupado por él como persona y por la decepción de pasar por algo así”.

Jokic podría abandonar la lucha por el MVP

Nikola Jokic ha sido elegido tres veces como Jugador Más Valioso de la NBA y estaba encaminado a ser candidato nuevamente en esta temporada.

El serbio tiene un promedio de 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias, perfilado a promediar un triple doble por segundo año seguido.

“No es solo una gran parte de lo que hacemos, sino casi todo lo que hacemos”, dijo el guardia de los Nuggets, Jamal Murray. “Solo queremos verlo saludable y todos aquí están listos para dar un paso adelante”.

Denver deberá esperar por los resultados para saber si perderá a su mejor jugador y quien proyecta a ser uno de los mejores de la historia.

