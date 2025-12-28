Bronca en la NBA: New Orleans Pelicans y Phoenix Suns protagonizan violenta trifulca

Lo que estaba siendo una fiesta deportiva, un partido navideño, terminó en empañado por la violencia. En pleno partido de la NBA disputado por New Orleans Pelicans y Phoenix Suns en el Smoothie King Center, se desató una violenta trifulca que ahora es viral en las diferentes redes sociales.

El altercado se dio entre los jugadores José Alvarado y Mark Williams. Ambos terminaron expulsados tras intercambiar puños en el medio de la cancha.

🥊 PIÑA VA, PIÑA VIENE… ¡¡PASÓ NAVIDAD Y SE PICÓ EN LA NBA!! 🥊 José Alvarado no se achicó ante el gigante Williams y se midieron a golpes de puño en Pelicans vs. Suns. pic.twitter.com/6gPidvT73Q — SportsCenter (@SC_ESPN) December 28, 2025

Todo comenzó a falta de dos minutos para el tercer cuarto, cuando durante una jugada ofensiva de los Suns, Williams realizó una cortina cerca de la línea de triple sobre Alvarado.

El puertorriqueño y base de Pelicans empujó a Williams con ambas manos y los árbitros decidieron señalar falta personal. A partir de ahí se desbordaron las emociones. Alvarado se dirigió a los árbitros para reclamar y recibió un empujón por la espalda de Williams.

Toda acción tiene una reacción y el jugador boricua no fue excepción. Ambos intercambiaron golpes y, según se pudo ver en la transmisión, un puñetazo de Alvarado alcanzó el rostro de Williams.

La pelea no escaló más y duró solo unos pocos segundos gracias a la rápida intervención de los demás jugadores y el personal de seguridad. El partido fue detenido por algunos minutos para que el equipo arbitral analizara lo ocurrido.

El base de los New Orleans Pelicans, José Alvarado (15), y el pívot de los Phoenix Suns, Mark Williams (15), se enzarzan en una pelea durante el tercer cuarto antes de ser expulsados ​​durante un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el sábado 27 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matthew Hinton)

Finalmente, se optó por expulsar a ambos jugadores. Al momento de la trifulca, el marcador favorecía a los Suns (87-83). Este fue el segundo duelo consecutivo entre los equipos en menos de 24 horas, ambos disputados en New Orleans y ganado por la franquicia de Phoenix.

El duelo, que formaba parte de una serie de dos encuentros consecutivos entre ambos equipos por la temporada regular, se convirtió en un ring de boxeo y en uno de los momentos más virales de lo que va de campaña.

El resultado del partido fue una victoria de Phoenix Suns por 123 a 114. De momento, la NBA no ha emitido declaración sobre el violento altercado que podría derivar en sanciones por parte de la liga.



