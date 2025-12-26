Nikola Jokic impone récord histórico en Navidad con 56 puntos ante Minnesota

Nikola Jokic fue uno de las figuras en el Día de Navidad en la NBA con 56 puntos en la victoria 142-138, en tiempo extra, ante los Minnesota Timberwolves.

El serbio se convirtió en el primer jugador en la historia en tener 55 puntos o más, 15 o más asistencias y 15 o más rebotes en un juego de Navidad. Además, superó el récord de Stephen Curry con más puntos en tiempo extra en un juego de 25 de diciembre.

Jokic anotó 18 puntos en el tiempo suplementario, dejando atrás el récord de Curry con 17. También agregó 16 rebotes y 15 asistencias, mientras que Jamal Murray anotó 35 puntos.

Nikola Jokic se echó a Denver en el hombro en el OT

Los Nuggets cayeron 124-115 en el último cuarto, pero con una corrida de 11-2 lograron empatar a 126 y forzar el tiempo extra.

En el tiempo extra, Jokic acertó 3 de 3 tiros de campo, incluidos 2 de 2 desde larga distancia y 10 de 11 desde la línea de tiros libres.

En el tercer cuarto, Joker consiguió su triple-doble número 179 de su carrera, dos menos que Oscar Roberton, que se llevó el segundo puesto en la historia de la NBA.

Solo Russell Westbrook tiene más juegos de triple-doble en la historia de la NBA con 207 de por vida, aunque sigue como jugador activo.

Los Nuggets se quedaron sin tres titulares después de que Johnson se lesionara la rodilla derecha el martes por la noche en Dallas. Johnson se unió a Aaron Gordon (isquiotibiales) y Christian Braun (tobillo) en la banca de Denver.

El equipo de Denver está en el tercer puesto de la Conferencia Oeste a 3.5 juegos de diferencia de Oklahoma City Thunder en el primer lugar.

