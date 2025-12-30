Niurka Marcos reveló la fecha de su boda: “A esta edad todavía siento nervios”

Bruno Espino le pidió matrimonio a Niurka Marcos durante su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars” el pasado mes de abril; por ello, ahora la vedette se sinceró sobre los detalles de su unión, además de que reveló la fecha en la cual será realizada la ceremonia y todo será el mismo día que se conocieron.

“La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos. A esta edad todavía siento nervios, como si fuera la primera vez, porque es una relación diferente, con matices distintos”, dijo en exclusiva para TVyNovelas.

Marcos mencionó que a Bruno no solamente lo ve como a una persona con quien pueda tener relaciones íntimas, dado que él le demostró que existe algo más que eso cuando se está en pareja. Además, agregó que en él consiguió cosas que creía perdidas tras sus fracasos amorosos, pero en medio de las circunstancias ha aprendido a volver a creer cuando ya creía que era imposible.

“Él no solo es el hombre para mi intimidad, también es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con relación a las experiencias del pasado, la falta de credibilidad. Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor”, explicó.

La cubana tiene 20 años más que él, pero eso no ha sido un impedimento para seguir adelante y creer en el amor que sienten el uno por el otro, ya que está a gusto al lado de Bruno: “Jamás le he tenido miedo a la edad; más bien la presumo, porque mi orgullo es decir que tengo 58 años y que muchas veinteañeras quisieran verse tan perras, tan bellas y felices como yo”.

Marcos añadió que él es una persona muy coherente para su edad y que ha sacado lo mejor de él para demostrárselo día tras día sin miedo a lo que pueda ocurrir más adelante: “Tiene 38 años, es un hombre muy maduro, que me demostró que era en serio, que me demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada; él me lo hace todo”.

