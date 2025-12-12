Niurka Marcos cuenta detalles del vestido que usará en su boda con Bruno Espino

La “mujer escándalo”, Niurka Marcos, regresó a México desde Europa y aprovechó la oportunidad para revelar detalles de su futura boda con Bruno Espino, principalmente del vestido que usará en ese momento tan importante.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, habló primero del viaje por el continente europeo, que disfrutaron mucho e incluyó a varios familiares de ambos.

“Estuvimos en Madrid, luego estuvimos en París y luego a Roma”, dijo la exparticipante de La Casa de los Famosos en la conversación.

Niurka Marcos habla de su boda

Una de las preguntas que le hicieron fue si aprovechó su viaje a Europa para ver vestidos de novia y explicó que no, ya que no es tan tradicional. “No me gusta perder mi tiempo en esas cosas. Yo me voy a poner un vestido bonito, romántico, que me haga ver fresca y jovial el día que nos casemos”.

Luego, señaló que la boda será en la Riviera Maya y por eso cuidará su vestimenta. “Va a estar muy hermoso el vestido, evidentemente, porque va a ser un día muy especial, pero no, yo no soy de estar buscando 50 vestidos para ponerme uno, no me gusta perder el tiempo en eso, me da claustrofobia”, agregó.

La cubana quiere que este matrimonio tenga todos los elementos para que sea una ceremonia única en su vida.

La famosa dijo que en esta oportunidad no repetirá los errores del pasado, cuando llevó vestidos estrafalarios y fuera de los colores acostumbrados.

En la conversación, Niurka Marcos anunció que hará un reality show de los días previos a la ceremonia para que su público pueda ver todo lo que se vivió en la espera de una fecha tan especial para ella.

“No va a ser la ceremonia nada más, es un fin de semana de perreo”, adelantó la vedette en el programa de televisión.

