Niurka Marcos habla de la química que tiene con su prometido Bruno

La actriz cubana Niurka Marcos habló de su prometido Bruno Espino, quien asegura ha sido el mejor amante que ha tenido y negó además que alguna vez le haya pagado por su compañía.

En una conversación con varios reporteros en México, afirmó que tienen una química increíble por dos razones: “Me desea demasiado y no me pide permiso, es dueño de mi cuerpo y lo toma cuando quiere”.

Acerca de los rumores de que ella le pagó para que estuviera a su lado, reconoció que él sí trabajó como stripper, pero que eso no implica nada. “Por eso yo me enganché”, comentó la “mujer escándalo” a los reporteros.

Niurka Marcos defiende a Lupillo Rivera

La exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars fue consultada en esa misma ocasión sobre la controversia que su amigo Lupillo Rivera enfrenta por una demanda que Belinda le puso en su contra por presunta violencia digital.

Ante las declaraciones que el ‘Toro del Corrido’ hizo en su libro ‘Tragos Amargos’, Niurka Marcos reaccionó: “Yo creo que la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos los que en algún momento nos hemos sentido difamados, tenemos también el micrófono de ustedes para dar una opinión”.

En su opinión, no hay nada de malo en las revelaciones que hizo el cantante de música regional mexicana e invitó a Belinda a que cuente su versión de los hechos.

“Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia. Él tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista. Todo en la vida es según el cristal con que lo miras”, dijo.

Con esto, ratificó su respaldo hacia el artista, quien contrademandó a Belinda y ahora se ha generado todo un pleito legal por el contenido de su libro.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos regresa al teatro con la obra Zafira

· Niurka Marcos revela la fecha de su boda con Bruno Espino

· Niurka Marcos dice que Luca Onestini es un “chismoso” por atacar a Aleska Génesis