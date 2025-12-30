Olivia Collins cuenta detalles de su pérdida auditiva: “Traigo audífonos para gente sorda”

La actriz Olivia Collins habló de una condición con la cual nació y además con la que ha aprendido a vivir a lo largo de los años, y es que tiene problemas auditivos, razón por la cual debe usar unos audífonos que la ayudan a poder entender mejor a las personas cuando están hablando. A su vez, explicó que su abuela por parte de su padre y su progenitor eran sordos, así como otros parientes cercanos.

“Soy sorda de nacimiento… tengo un 30 por ciento de audición. Traigo audífonos para gente sorda. Tengo 70 por ciento de pérdida. Es un mal genético, no se formó cierta protuberancia. Mi padre era sordo, mi abuela paterna era sorda, una de mis hermanas y también sobrinos”, dijo durante una conversación con Isabel Lascurain.

Sin embargo, no quiso sentirse limitada con la situación que atraviesa, pero no pudo negar que al momento de estar grabando alguna escena era bastante complejo para ella, motivo que la hizo tener que aprender a leer los labios del resto para entender mejor, dado que mientras algunos lo ven como limitación, ella lo ve como una barrera que tuvo que superar para seguir en todo lo que se planteara.

“En algunas escenas me costaba mucho seguir el ritmo de los diálogos si no podía ver bien los labios de mis compañeros. He tenido que desarrollar una sensibilidad especial para adaptarme. Desde pequeña dije ‘yo no voy a ser sorda, voy a hablar, voy a sentir las vibraciones’… sí pude y sí lo hice, a pesar del bullying”, explicó.

Para Olivia, aprender a leer los labios ha sido una técnica sumamente importante, dado que de su audición solamente le funciona el 30%, y aunque usa audífonos para personas sordas, estos no la ayudan completamente. Pero no le gusta ser tratada como alguien que tiene una discapacidad y, desde su experiencia, espera poder motivar a otros.

“Yo nací con una deficiencia, pero yo le digo que es una capacidad diferente. Tengo pérdida de audición, entonces he aprendido a leer los labios. Yo te estoy viendo y te estoy viendo los labios. No me gusta que me vean como una persona limitada. Al contrario, creo que mi experiencia puede ayudar a otros a darse cuenta de que todo se puede superar“, comentó.

