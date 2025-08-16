Olivia Collins critica a Imelda Tuñón por hablar del olor de Julián Figueroa al morir

Olivia Collins es muy amiga de Maribel Guardia y de forma constante se apoyan públicamente en lo que consideran necesario. Esta vez, la actriz aprovechó para enviarle un mensaje a la exnuera de la costarricense, Imelda Tuñón, tras haber hablado del momento en que falleció Julián Figueroa y el supuesto olor que existía en el lugar en el que murió.

En exclusiva para el canal de YouTube de Javier Ceriani, rechazó las declaraciones de Imelda y agregó que parte de la opinión que dio seguramente se debe a una postura poco razonable para la edad que tiene. Por lo tanto, considera prudente que es mejor encargarse de su pequeño, José Julián, y que no siga dando entrevistas donde las cosas terminen saliendo peor para ella sin medir las consecuencias.

“Eso es un invento. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo esta niña. No sabe ni dónde está; le falta madurez, le falta ver a su hijo… Son sus demonios los que hablan por ella”, le mencionó a Javier.

La primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” dijo que el hijo de Guardia, en el momento de fallecer, no se encontraba en paz y es una de las cosas que más le perturban hasta la fecha: “Solo puedo aportar un momento de sensibilidad, donde sé que Julián no se fue tranquilo. Estaba preocupado; si ha hablado con Maribel, está preocupado por su hijo. La justicia divina viene”.

¿Qué dijo Imelda Tuñón de Julián Figueroa?

Maribel Guardia tuvo un encuentro con los medios de comunicación y le respondió a Imelda tras haber hablado de su hijo sin su consentimiento. Manifestó que es completamente falso que, cuando fueron a retirar el cuerpo de Figueroa, él haya tenido un mal olor, palabras que le generaron indignación por hacer declaraciones sin fundamento.

Tuñón hace unas semanas, dio una entrevista y habló de la manera en que habría sido encontrado el cuerpo del papá de su hijo, y Maribel estalló en su contra: “La gente no se imagina… es un olor que se queda impregnado para siempre. Es como cuando alguien me menciona ‘café’ (y tú lo recuerdas). Así yo recuerdo ese olor (cuando me hablan de eso). Es muy feo“, dijo en “Sin vergüenza”.

