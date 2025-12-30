Precios del oro y la plata se recuperan de una caída drástica y apuntan a un 2026 optimista

En un giro inesperado, los precios del oro y la plata rebotaron este martes de una jornada devastadora que arrastró sus precios ayer, después de que una intervención de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME por sus siglas en inglés), uno de los centros de operaciones de materias primas más grandes del mundo, dio un fuerte golpe a las cotizaciones.

Esto provocó que los futuros de la plata cayeran un 8% el lunes temprano, mientras que el oro cayó cerca del 5%. Un día después, el repunte ha regresado el optimismo a los inversionistas, que siguen anticipando precios sostenidos al alza en 2026.

Una jornada para el olvido

Este viernes, el CME elevó los requisitos de margen para el oro, la plata y otros metales en un aviso publicado en su sitio web, donde exige a los operadores invertir más en efectivo en sus apuestas para protegerse contra el posible incumplimiento al recibir el contrato. Esto obligó a los operadores con poco efectivo a liquidar sus posiciones rápidamente, generando ventas en cascada.

El oro inició con un precio histórico de $4,581 por onza durante la apertura, pero su precio se vino abajo en 4.59%, para cerrar aproximadamente $4,343.

Luego, surgieron reportes sobre un avance en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania tras conversaciones entre los presidentes, Donald Trump y Volodimir Zelenski, de Ucrania, lo que redujo temporalmente la demanda del oro como ‘activo refugio’.

Finalmente, muchos inversionistas institucionales decidieron asegurar ganancias antes del cierre de año fiscal, luego de un año brillante, que acumuló un 70% de ganancias en 2025.

Un martes de esperanzas para los inversionistas

Para este martes, el precio del metal demostró una resiliencia notable, recuperando más del 1.30% de su valor, para estabilizarse por encima de los $4,400 por onza y picos de hasta$4,420, gracias a que tiene un “suelo” muy fuerte, luego de que comenzaron a aparecer nuevas compras masivas de bancos centrales y fondos de todo el mundo, para aprovechar los precios tan bajos.

Luego, el optimismo por una inminente paz en Ucrania, luego que el Kremlin sugiriendo que realizaría una reevaluación de posturas, devolviendo a los inversionistas la seguridad del oro. Como efecto colateral, el precio del dólar cayó, tras una publicación sobre datos manufactureros más débiles de lo esperado en EE.UU., permitiendo automáticamente abarata el oro para compradores con otras divisas.

Así se comportó el oro entre lunes 29 y martes 30:

Precio máximo (29/12): $4,581.30 por onza, +0.6%

$4,581.30 por onza, +0.6% Precio mínimo (29/12): $4,343.60 por onza, -4.59%

$4,343.60 por onza, -4.59% Precio de repunte (30/12): 4,401.75 por onza, +1.34%

De acuerdo con expertos estos movimientos formaron parte de una ‘limpieza de mercado’, ya que sirvió para eliminar el exceso de especulación, mientras que los fundamentos indican que el oro sigue con su tendencia al alza estructural para iniciar el 2026

La plata experimenta fluctuaciones todavía mayores

En el caso de la plata, el comportamiento fue todavía más extremo en las últimas 48 horas, debido a que su mercado es más de la plata es más pequeño y menos líquido, haciendo más agudas sus fluctuaciones, desde un ‘lunes negro’ a un ‘martes de resurrección’.

Este lunes, la plata experimentó una de sus caídas diarias más profundas en años, registrando una pérdida de entre el 9% y el 11.6% en una sola sesión, tras un máximo histórico de $83.62 por onza y un desplome que la llevó a cerrar en los $72.17.

La caída de los precios, igual que la del oro, inició luego que el CME Group incrementó el margen inicial para los futuros de plata a $25,000, equivalente a un 25%, provocando una liquidación forzosa de contratos por parte de inversores que no pudieron cubrir el nuevo costo de mantener sus posiciones. Sin embargo, la demanda física en Asia (especialmente en Shanghái) se mantuvo alta, creando una desconexión con otros mercados.

Para este martes, la plata mostró un rebote agresivo, recuperando gran parte del valor que perdió ayer, para estabilizarse hasta cerca de los $78.00 por onza, un incremento de entre 8% – 10%, impulsado por ‘cazadores de ofertas’ que calificaron la caída de ayer como una sobrerreacción técnica y no un cambio en los fundamentos.

Además, a diferencia del oro, la plata tiene una demanda industrial masiva para fabricar paneles solares, chips y redes eléctricas, por lo que los reportes de escasez física y las restricciones de exportación de China mencionadas por Elon Musk reforzaron la idea de que el precio debe seguir al alza.

Después el sobresalto, la plata cerrará el 2025 con un rendimiento de casi el 169% anual, superando el del oro y la mayoría de las criptomonedas.

Así se comportó la plata en los últimos dos días de operaciones:

Precio máximo (29/12): $83.62

$83.62 Precio mínimo (29/12): $72.17

$72.17 Precio de repunte (30/12): $78.03

$78.03 Variación: +169%

Este comportamiento confirmó que la plata se sostiene como un activo ‘beta alto’, ya que su precio se dispara cuando el oro sube, aunque también se desploma con las caídas en el precio del oro. Finalmente, el repunte de este martes sugiere que el mercado esperará escasez del metal para el inicio de 2026.

