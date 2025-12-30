Que días recibirán los jubilados sus pagos de Seguro Social de enero

Con el aumento en los beneficios del Seguro Social para 2026, millones de jubilados en Estados Unidos revisarán con mayor atención sus cuentas bancarias en enero. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ya publicó su calendario completo de pagos, permitiendo a los beneficiarios saber exactamente cuándo llegará su dinero.

Pagos solo de forma electrónica

Desde el 30 de septiembre del año pasado, la SSA eliminó por completo los cheques en papel.

A partir de ahora, todos los pagos se realizan únicamente de forma electrónica, ya sea por depósito directo o a través de tarjetas de débito del programa.

Además, los pagos de 2026 incluirán el nuevo ajuste por costo de vida (COLA), diseñado para ayudar a los beneficiarios a enfrentar la inflación, aunque algunos jubilados consideran que el aumento sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos básicos.

Fechas de pago del Seguro Social en enero

Los jubilados recibirán sus pagos en la segunda, tercera o cuarta semana del mes, según su fecha de nacimiento:

–Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año: 14 de enero

-Nacidos entre el 11 y el 20de cualquier mes del año: 21 de enero

-Nacidos entre el 21 y el último día de cualquier mes del año: 28 de enero

Quienes reciben Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) obtendrán su pago el 30 de enero.

Los beneficiarios que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 recibirán su pago el 2 de enero.

Quiénes verán primero el aumento

Aproximadamente 7.5 millones de personas que reciben SSI serán las primeras en notar el aumento de 2026, ya que su pago llegará el 31 de diciembre de 2025, debido a que el 1 de enero es día festivo.

Los cerca de 71 millones de estadounidenses que reciben beneficios regulares del Seguro Social verán reflejado el incremento en sus pagos conforme al calendario habitual de enero.

¿Cuánto subirán los pagos en 2026?

La SSA anunció en octubre que el ajuste por costo de vida para 2026 será de 2.8%.

Esto representa un aumento promedio de $56 adicionales al mes para los beneficiarios.

De acuerdo con Kiplinger, el cheque promedio de Seguro Social para jubilados, registrado en septiembre de 2025, era de $1,956.55 mensuales.

Los montos varían según el estado y la trayectoria laboral de cada persona, ya que los beneficios se calculan con base en el ingreso mensual promedio indexado de cada trabajador.

Las diferencias regionales en los ingresos a lo largo de la vida explican por qué algunos estados reciben pagos más altos que otros.

Según los datos disponibles, los residentes de Connecticut y New Jersey serán quienes obtengan los mayores aumentos en todo el país.

