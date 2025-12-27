Beneficios fiscales del IRS para personas con discapacidades: lo que necesitas saber

Cada año, miles de estadounidenses con discapacidad tienen a su disposición una serie de créditos y deducciones fiscales otorgadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés), que buscan ofrecerle alivio a su carga financiera y sin embargo, muchas veces los contribuyentes no los aplican o incluso no saben que pueden utilizarlos.

Un sector particularmente beneficiado son las personas que sufren alguna discapacidad, así como sus cuidadores, ya que tienen acceso a una mayor cantidad de deducciones y créditos fiscales que incluyen deducciones aumentadas para personas invidentes, hasta créditos por dependientes.

¿Qué beneficios ofrece el IRS a las personas con alguna discapacidad?

Para personas declaradas legalmente ciegas o que alcanzaron los 65 años, el IRS aplica una deducción estándar que para 2025 fue de $2,000 dólares para personas solteras o cabezas de familia, mientras que para matrimonios, sin importar si declaran sus impuestos de manera conjunta o separada, es de $1,600. En caso de cumplir con ambas condiciones, entonces los montos deducibles se duplican: $4,000 y $3,200, respectivamente.

Mientras tanto, el Crédito Fiscal para Personas Mayores o Discapacitadas está disponible para personas que tengan al menos 65 años o que estén certificadas como ‘permanente y totalmente discapacitadas’ por un profesional médico, siempre que cuenten con una condición de salud física o mental que les impida realizar una actividad lucrativa sustancial.

Los contribuyentes con discapacidad también pueden reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) si sus ingresos del trabajo no superan los límites establecidos y que varían según el estado civil y el número de dependientes calificados.

Los padres que tiene hijos con alguna discapacidad pueden reclamar el Crédito Tributario por Hijos (CTC), siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y tengan un hijo calificado. El crédito máximo por niño es de $2,000 dólares.

Pero, si el Crédito Tributario por Hijos excede el impuesto total adeudado, los contribuyentes pueden calificar para el Crédito Tributario por Hijos Adicional (ACTC), que les permite recibir una parte del crédito excedente.

Las personas que mantienen a otros dependientes que no son elegibles para el Crédito Tributario por Hijos, como hermanos adultos o padres con discapacidades, pueden reclamar el Crédito por Otros Dependientes (ODC) de hasta $500 por dependiente elegible.

Adicionalmente, a partir de 2022 las personas que reportan gastos médicos o dentales sustanciales pueden solicitar la Deducción de Gastos Médicos. Estos gastos deben exceder el 7.5% del ingreso bruto ajustado (AGI) del individuo, y como requisito, el solicitante debe detallar las deducciones.

Finalmente, aquellas personas que incurrieron en gastos para hacer más accesible su entorno laboral pueden calificar para la Deducción por Gastos Laborales Relacionados con la Discapacidad. Estos gastos también pueden ser reclamados como deducciones comerciales.

Solo recuerda que para aplicar la mayoría de estas deducciones (excepto el EITC o el CTC), el contribuyente suele necesitar detallar deducciones en lugar de tomar la deducción estándar básica.

Este es el detalle de las deducciones disponibles en 2025 para personas con discapacidad:

Deducción Estándar Adicional (Ceguera o Edad)

El IRS otorga una deducción estándar mayor a personas legalmente ciegas o que tienen 65 años o más. Para el año fiscal 2025, las personas solteras pueden recibir una deducción adicional de $2,000. Si calificas por ambas condiciones (ciego y mayor de 65), la deducción adicional puede ser de $4,000. Los montos suben anualmente por inflación

Crédito para Ancianos o Discapacitados

Es un crédito para personas jubiladas con discapacidad permanente y que tienen bajos ingresos. Para solicitarlo, su ingreso bruto ajustado (AGI) generalmente debe ser menor de $17,500 para solteros, de acuerdo con la IRS Publicación 524

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

Una persona con discapacidad puede calificar para este beneficio, siempre que tenga ingresos del trabajo. También si recibe beneficios por discapacidad de un plan de seguro de jubilación de un empleador, esto se considera ‘ingreso del trabajo’ hasta que alcance la edad mínima de jubilación. Es acumulable con otros beneficios.

Crédito por Hijos (CTC) y Otros Dependientes (ODC)

Este crédito otorga una deducción de $2,000 por hijo, mientras que el Crédito por Otros Dependientes alcanza hasta $500 y aplica a personas que cuidan de un adulto con discapacidad (hijo mayor de 17 años o padres) que vive con ellos y dependen financieramente de ellos

Deducción de Gastos Médicos

La regla del 7.5% del AGI aplica a personas con discapacidad que tienen gastos por equipos especiales (sillas de ruedas, audífonos), adaptaciones en el hogar (rampas) e incluso costos de mantenimiento de animales de servicio. Requiere detallar deducciones (Schedule A)

Cuentas ABLE

Las cuentas ABLE (Achieving a Better Life Experience) permiten a las personas con discapacidades ahorrar hasta $18,000 anuales (en 2024/2025) sin perder el acceso a beneficios como el Seguro Social (SSI) o Medicaid. Además, el crecimiento de la cuenta está libre de impuestos.

Sigue leyendo:

– Expiración de subsidios de salud afectará a millones de familias estadounidenses con el nuevo año

– El IRS aclara el Crédito Tributario para la prima del seguro médico y esto es lo que necesitas saber

– Impacto de la ley OBBBA en tus impuestos: ajustes y beneficios para 2026