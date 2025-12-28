¿Sabes cómo el estado civil puede afectar tus beneficios del Seguro Social?

El estado civil puede convertirse en una vía de acceso o un fuerte obstáculo para las personas que reciben beneficios del Seguro Social: Las condiciones de matrimonio, divorcio y viudez modifican significativamente el acceso a estos pagos, así como los montos que reciben millones de personas en Estados Unidos, que resultan cruciales al momento de querer cubrir sus gastos.

Las prestaciones que ofrece el Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dependen, en un factor importante del estado civil de la persona solicitante, básicamente: matrimonio, divorcio y viudez. Cada una de estas condiciones tiene criterios específicos, especialmente sobre la duración del matrimonio y la edad del beneficiario, ya que condicionan el acceso a beneficios bajo el historial de otra persona.

Los beneficios del Seguro Social por matrimonio

Un ejemplo: las personas casadas normalmente tienen derecho a recibir hasta el 50% del monto del beneficio por jubilación de su cónyuge, incluso si nunca han trabajado o su historial laboral le asignaría a recibir una cifra inferior. Para calificar a este tipo de beneficio, la persona debe tener al menos 62 años y el cónyuge titular debe ser beneficiario o al menos haber solicitado su incorporación al programa

Sin embargo, no es posible cobrar un beneficio propio y el de cónyuge a la vez, ya que el SSA pagará solo el monto mayor de ambas cotizaciones. Además, el matrimonio debe estar legalmente reconocido por las leyes del estado donde se haga la solicitud.

Requisitos para solicitar el apoyo del Seguro Social por divorcio

Respecto al divorcio, un excónyuge puede solicitar beneficios que corresponderían al historial laboral de su expareja, siempre que el matrimonio duró al menos 10 años. Además, el solicitante no debe estar casado al momento de presentar su solicitud. Al menos deberá tener 62 años y el monto que recibiría en caso de solicitar el beneficio por sus propios créditos es menor al de su cónyuge ex pareja.

Cuando un excónyuge solicita este tipo de beneficios no afecta el monto que recibe el trabajador titular o una nueva pareja del titular, por lo que no hay “competencia” por el cobro de este beneficio.

El apoyo del Seguro Social por viudez

Finalmente, para las personas viudas, el Seguro Social contempla pagos especiales que se denominan ‘beneficios de sobreviviente’. Una persona en condición de viudez puede solicitar estos beneficios a partir de los 60 años (o desde los 50 en caso de tener una discapacidad).

Aunque en caso de que además tenga un hijo del trabajador fallecido menor de 16 años o incapacitado, puede recibir estos beneficios sin importar su edad.

Sin embargo, en caso de parejas de matrimonios recientes, la ley generalmente exige al menos un periodo de al menos nueve meses de matrimonio antes del fallecimiento para que tenga derecho a recibir los beneficios. Sin embargo, hay excepciones por casos como: accidente o muerte en el servicio militar.

Cabe señalar que, si una persona se vuelve a casar antes de los 60 años y la nueva unión sigue persiste, el deudo pierde el derecho a los beneficios como viudo(a) bajo el historial del cónyuge anterior. Si la nueva unión termina, ya sea por divorcio, anulación o fallecimiento, ese derecho puede restablecerse.

Estos criterios aplican en todo el país, así como en Puerto Rico y en otros territorios estadounidenses, siempre que el matrimonio esté reconocido legalmente.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el Seguro Social como cónyuge, excónyuge o vuido?

Para gestionar la entrega de estos beneficios, ya sea como cónyuge, excónyuge o viudo(a), el solicitante debe presentar documentos como: acta de matrimonio, sentencia de divorcio, en su caso, certificado de defunción y pruebas de identidad.

El proceso inicia con una solicitud que puede realizarse en línea en este enlace, por teléfono o directamente en tu oficina local del Seguro Social. Es recomendable revisar tu registro de ganancias, así como solicitar asesoría con un representante del SSA para saber los montos y requisitos para el beneficio que te corresponda.

