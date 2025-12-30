Cambios de 2026 que podrían afectar tus pagos de jubilación del Seguro Social

A partir del 1 de enero de 2026, el Seguro Social en Estados Unidos entrará en una nueva etapa de ajustes que impactarán tanto a jubilados como a trabajadores activos, con aumentos en los pagos mensuales, nuevos límites de impuestos y cambios clave en las reglas para seguir trabajando mientras se reciben beneficios.

Aumento general en los ingresos

Alrededor de 75 millones de estadounidenses recibirán un incremento de 2.8% en sus ingresos gracias al ajuste anual por costo de vida (COLA) que se aplicará a los beneficios del Seguro Social y al Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Este ajuste busca compensar la inflación y proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Más salario sujeto a impuestos

Como parte de la actualización anual, la Administración del Seguro Social también modificó el límite máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social.

En 2026, los salarios de hasta $184,500 estarán sujetos a este impuesto, frente a $176,100 en 2025.

Los empleados pagan 6.2% de sus ingresos hasta ese límite, y los empleadores aportan otro 6.2% adicional.

Esto significa que muchos trabajadores con ingresos altos verán mayores descuentos en sus cheques de pago.

Nuevos límites para trabajar y cobrar beneficios

Quienes empiezan a recibir Seguro Social a partir de los 62 años podrán ganar en 2026 hasta $24,480 sin que se les retenga ningún beneficio, un aumento respecto a los $23,400 permitidos en 2025.

Si superan esa cantidad, se les descontará $1 en beneficios por cada $2 adicionales que ganen.

Para quienes alcanzarán la edad plena de jubilación en 2026 (poco antes de cumplir 67 años), el nuevo límite de ingresos será de $65,160, frente a $62,160 en 2025.

Después de ese umbral, se descontará $1 por cada $3 ganados.

Aunque estos descuentos pueden parecer injustos, el dinero retenido no se pierde: se devuelve en forma de pagos mensuales más altos cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación.

Sin embargo, solicitar el beneficio antes de esa edad reduce el pago mensual de por vida.

Créditos de trabajo: más difíciles de alcanzar

Para calificar al Seguro Social se necesitan al menos 40 créditos laborales a lo largo de la vida, equivalentes a aproximadamente 10 años de trabajo.

El monto del beneficio mensual depende de los 35 años con mayores ingresos.

En 2026, cada crédito laboral pasará de valer $1,810 a $1,890, por lo que una persona necesitará ganar al menos $7,560 al año para obtener los cuatro créditos máximos.

Esto puede dificultar el proceso especialmente para quienes trabajan medio tiempo.

Cambios clave para jubilados

Aunque el aumento del 2.8% es ligeramente superior al promedio de 25 años de aproximadamente 2.6%, muchas personas mayores consideran que no es suficiente.



Según AARP, incluso un COLA de 3% para 2026 no cubriría las necesidades: 77% de los adultos mayores encuestados en septiembre opinó que ese aumento no sería suficiente.

En materia fiscal, una disposición de la ley conocida como One Big Beautiful Bill permitirá que las personas de 65 años o más puedan reducir o compensar los impuestos sobre su ingreso del Seguro Social por hasta $6,000, si cumplen con los requisitos.

Por otro lado, el acceso a la atención médica será más caro.

En noviembre, los Centers for Medicare & Medicaid Services anunciaron que la prima mensual estándar de Medicare Parte B aumentará 9.7%, pasando a $202.90 a partir de enero.

Los cambios de 2026 traen ingresos más altos, pero también más impuestos, mayores costos de salud y nuevas exigencias tanto para trabajadores como para jubilados, configurando un panorama mixto para millones de familias estadounidenses.

