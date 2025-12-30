Receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, acusado de estrangulamiento y agresión

Una nueva polémica gira en torno a la NFL y a New England Patriots. El receptor Stefon Diggs está siendo acusado por supuesto estrangulamiento y agresión. El hecho habría ocurrido a comienzos de diciembre.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Diggs fue acusado de los siguientes cargos: “estrangulación o sofocación en grado de delito grave de agresión y lesiones menores en grado de delito menor”.

¿Qué ocurrió?

Lo que se sabe es que el pasado 2 diciembre, Diggs se vio envuelto en un violento altercado en la zona de Dedham, Massachusetts. Un día antes, los Patriots vencieron a los New York Giants en Monday Night Football por 33-15. En ese encuentro, el receptor registró tres recepciones para 26 yardas.

New England Patriots niega las acusaciones

A pesar de que todavía no se conocen mayores detalles, New England Patriots emitió un comunicado para defender a su jugador y negar las acusaciones de agresión.

“Los New England Patriots están al tanto de las acusaciones que se han hecho en relación con Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que niega categóricamente las acusaciones. Apoyamos a Stefon”, indicaron.

“Continuaremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades correspondientes y con la NFL, según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento”, concluyeron.

Abogado de Stefon Diggs niega acusaciones

Por su parte, según TMZ, el abogado del receptor, David Meier, también compartió un comunicado sobre las acusaciones contra el jugador. El letrado fue un poco más allá y aseguró que se tratan de hechos infundados que no se corresponden con la realidad.

“El momento y la motivación para presentar estas acusaciones son claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado. Stefon espera establecer la verdad en un tribunal de justicia”, dijo.

Actualmente, Digss mantiene una relación con la rapera Cardi B, con quien tuvo un hijo hace un mes. Stefon tiene programada su comparecencia judicial para el 23 de enero, apenas dos días antes de la Final de la AFC, en caso de que los Patriots lleguen a esa instancia.



