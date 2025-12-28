Stefon Diggs cobró $500,000 dólares gracias a increíble atajada en victoria de los Patriots sobre Jets (Video)

Stefon Diggs fue una de las figuras del domingo en la holgada victoria 42-10 de New England sobre los New York Jets, una actuación que no solo se reflejó en el marcador, sino también en sus ingresos.

El receptor veterano de los Patriots llegó al encuentro con 76 recepciones y 869 yardas en su primera temporada con el equipo, quedando a solo cuatro atrapadas de activar un bono contractual de $500,000 dólares. Diggs no tardó en cumplir el objetivo: terminó el partido con seis recepciones para 101 yardas y un touchdown, asegurando el incentivo.

Además, su actuación lo dejó muy cerca de otro premio económico. De sumar al menos 30 yardas más en la Semana 18, alcanzará las 1,000 yardas en la temporada y se embolsará un segundo bono de 500,000 dólares.

Stefon Diggs over the top of the defender 😱



NEvsNYJ on FOX/FOX One

Una de sus jugadas más destacadas llegó a comienzos del primer cuarto. Con poco más de tres minutos en el reloj y el balón en la yarda 34 de New England, el mariscal Drake Maye escapó por la derecha y lanzó un pase profundo hacia la banda. Diggs se elevó por encima del defensor, aseguró el balón y logró apoyar ambos pies dentro del campo en una recepción espectacular.

El triunfo permitió a los Patriots mejorar su récord a 13-3 en la temporada regular. New England cerrará el calendario la próxima semana en casa ante los Miami Dolphins, con posibilidades aún vivas de quedarse con el primer puesto de la AFC.

Para lograrlo, los Patriots necesitan vencer a Miami y esperar una victoria de Los Angeles Chargers sobre los Denver Broncos. Sin embargo, el panorama es complejo: Denver ya aseguró el título de la AFC Oeste y los Chargers tienen su boleto a los playoffs, por lo que resta saber cuánta relevancia tendrá ese duelo para el equipo angelino.

