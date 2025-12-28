Hombre asesina a esposa e hija por no dejarlo ver partido de la NFL

En Florida, un hombre de 47 años asesinó a su esposa y a su hija de 13 años tras una discusión por la transmisión de un partido de la NFL, en pleno marco de las celebraciones navideñas.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Polk se encuentra investigando un aparente caso de homicidio-suicidio. Jason Kenney de 47 años, se quitó la vida luego de asesinar a su esposa e hija.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, el pasado 22 de diciembre antes de las 11 de la noche, hubo una llamada de alerta al 911 desde Lemon Avenue, en el área de Highland City de Lakeland.

En la llamada, una mujer informó que su vecina de 13 años le pidió que llamara al 911 porque sus padres estaban discutiendo. Kenney, de 47 años, decidió poner en el televisor de la sala el partido entre San Francisco 49ers e Indianapolis Colts.

Su esposa e hija le manifestaron su rechazo a esa elección televisiva. En ese momento se produjo una discusión y la niña pidió ayuda para que se llamara al 911. Minutos después, cuando los oficiales llegaron, se encontraron con una escena del crimen.

En la sala estaba la esposa sin vida con un disparo en la cabeza. También encontraron en su habitación a una niña de 13 años, hija de la víctima, con dos heridas de bala.

La adolescente fue trasladada a un hospital local, donde se encuentra en estado crítico pero estable. Asimismo, encontraron a la bebé de un año de la pareja durmiendo en su cuna, ilesa.

La versión policial detalló que una vez Kenney atentó contra su familia, huyó del lugar en su camioneta y llamó a su hermana, que no se encontraba en Florida. El hombre de 47 años advirtió que “había hecho algo muy malo, que no iría a la cárcel y que lo vería en las noticias”.

Posteriormente, Kenney condujo hasta la casa de su padre fallecido en la ciudad de Lake Wales. Cuando llegaron los agentes y emitieron la alerta de alto, Kenney se quitó la vida de un disparo.

Kenney, que había estado consumiendo alcohol por horas, también habría recaído en el vicio de la cocaína, según una nota hallada por la Policía.

La familia de la mujer había dicho que era víctima habitual de violencia doméstica por parte de su esposo, aunque no se habían presentado denuncias a las autoridades locales, confirmó el Sheriff Grady Judd.



